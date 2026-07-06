Com investimento da Prefeitura, obras da nova sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil entram na fase final





As obras da nova sede da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil estão em fase final. Na última semana, representantes da Prefeitura de Araxá e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) visitaram o local para acompanhar o andamento dos trabalhos. A reforma tem como objetivo modernizar a estrutura do prédio e é viabilizada por meio de recursos próprios do município e emendas parlamentares do deputado estadual Bosco e do deputado federal Mário Heringer, com investimento total de R$ 1.152.427,37.

O prefeito Robson Magela ressalta que a participação da Prefeitura na obra reforça o compromisso do município com ações que contribuem para o fortalecimento da segurança pública. “A Prefeitura contribuiu nessa reforma, juntamente com emendas parlamentares, para que a Polícia Civil possa trabalhar com mais comodidade, mais segurança e mais tranquilidade. É uma obra histórica e importante para a segurança de Araxá”, destaca.

Com aproximadamente 1.200 m² de área construída e mais de 7 mil m² de área total, o prédio vai concentrar delegacias e setores que atualmente funcionam em locais diferentes da cidade. Segundo a Polícia Civil, serão transferidas para a nova sede a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Delegacia de Defraudações, a Delegacia Rural, a Delegacia de Furtos e Roubos e a Ciretran.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Gustavo Lima, a obra teve início em abril de 2025 e já está com mais de 95% dos serviços concluídos. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados até o fim de julho de 2026. Além das intervenções na cobertura e no piso, o prédio recebeu adequações no layout arquitetônico, substituição do forro de gesso, reforma completa dos banheiros, pintura interna e externa, reforma das redes elétrica e lógica, além de nova iluminação em LED.

“Fizemos uma reforma geral, principalmente voltada para o telhado, que estava todo danificado e causava infiltrações no prédio. Também foram executadas novas calhas, rufos e descidas d’água, além da recomposição de reboco, recuperação de portas e janelas e troca de todo o piso por porcelanato”, explica Gustavo.

O delegado regional da Polícia Civil, Dr. Valter André Biscaro Salviano, destaca que a nova sede representa um avanço para Araxá e para toda a região. “A entrega da nova sede da Polícia Civil aqui em Araxá é um marco muito importante para a segurança pública e para toda a região. Essa unidade vai integrar várias delegacias, trazendo maior agilidade nas investigações e também no atendimento à nossa população”, afirma.

Durante a visita, o chefe adjunto da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Aloísio Fagundes, ressaltou que o prédio reformado vai oferecer melhores condições de trabalho aos policiais civis e mais conforto para a população. “É um prédio completamente reformado, em parceria com o Estado de Minas Gerais, o Poder Judiciário e a Prefeitura de Araxá. Isso possibilita uma estrutura mais adequada para o atendimento ao cidadão e para uma melhor prestação de serviço pelos policiais civis”, conclui.