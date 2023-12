Com mais de 600 vagas ofertadas, Sine Araxá promove Feirão do Emprego nesta sexta

Araxá recebe o 5º Feirão do Emprego nesta sexta-feira (8), das 8h30 às 12h, no ginásio da Escola Municipal Delfim Moreira. O evento é promovido pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine Araxá), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

Com a participação de mais de 30 empresas e 600 vagas ofertadas, o Feirão do Emprego oportuniza o acesso da população ao mercado de trabalho e qualificação profissional.

O evento conta com duas alas distintas: a Ala Empresarial, onde as empresas apresentam suas vagas, e a Ala Qualificação, destinada a escolas de qualificação e ao Comitê de Empregabilidade, com análises de perfil profissional gratuitas.

As atividades na Ala Qualificação incluem oficinas de currículos e oferta de cursos de capacitação profissional, com apoio da Sala Mineira do Empreendedor, com rodada de negócios e orientação para microempreendedores. Destaca-se também a realização de testes gratuitos de análise de perfil profissional, proporcionando aos participantes uma oportunidade de avaliação sem custos.

“O 5° Feirão do Emprego acontece em um momento importante da economia, o final de ano, período em que o comércio está muito aquecido e as indústrias e diversos setores estão em alta. O feirão contribui com esse momento, e os empresários, por sua vez, buscam mão de obra, que por motivos diversos não encontram, e o evento vai servir para unir ambos para esta oportunidade de contratação”, diz.