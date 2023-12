Com parceria da Prefeitura de Araxá, mais de 140 crianças e adolescentes são atendidos pela Equoterapia Prosseguir

Promover qualidade de vida para crianças e adolescentes com deficiência. Este é o objetivo do trabalho realizado pela Associação de Equoterapia Prosseguir, com parceria da Prefeitura de Araxá. A instituição oferece atendimentos de tratamentos terapêuticos, educacionais e esportivos utilizando o cavalo.

Nos três últimos anos, a entidade já recebeu mais de R$ 2 milhões em recursos próprios da Prefeitura de Araxá e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) para manutenção e custeio das atividades que proporcionam desenvolvimento da força muscular, aperfeiçoamento da coordenação motora, além de ganhos psicológicos, educacionais e sociais ao público assistido.

De acordo com a fisioterapeuta da entidade, Rossina Mara, o apoio da Gestão Municipal tem sido fundamental para que a entidade possa continuar realizando um trabalho de qualidade.

“Desde quando reiniciamos as atividades na equoterapia, nós sempre pudemos contar com o apoio da Prefeitura de Araxá, com liberação de termos de fomentos para a infraestrutura do local e também liberação de verba vindo do FMDCA para custear os funcionários e executar os projetos”, destaca.

Erica Villibor, destaca a gratidão em ter a equoterapia de forma gratuita para a sua filha Maria Luísa, de 8 anos. “Eu, como mãe, fico muito grata em poder ter a equoterapia para a minha filha e para tantas crianças que são atendidas com a ajuda da Prefeitura de Araxá. Isso é muito gratificante para nós. As crianças podem por meio do cavalo se tornarem mais independentes, autoconfiantes e claro mais seguras”, explica.

Para Mariana Ferreira, a equoterapia contribuiu para o desenvolvimento da força muscular, aperfeiçoamento da coordenação motora e para o equilíbrio de seus filhos.

“Eu tenho dois filhos que participam da equoterapia, o Luís Rafael, de 8 anos, e o Davi José, de 6 anos, e a diferença deles de antes da equoterapia para agora é muito grande, principalmente no comportamento deles. Vejo que a concentração, segurança e disciplina melhorou muito e fico muito grata a toda a equipe da equoterapia que oferece um serviço incrível”, afirma.

O prefeito Robson Magela ressalta a importância do trabalho realizado pela Associação de Equoterapia ao público atendido, que foi retomado com apoio da Gestão Municipal.

“Desde o início, a nossa gestão firmou o compromisso de retomar esse apoio para a Associação de Equoterapia Prosseguir, para que possa dar sequência a esse trabalho tão incrível que ela faz. Isso é o que vale a pena, a gente cuidar das pessoas e ver o resultado de entidade uma tão séria e comprometida com crianças e adolescentes”, conclui.