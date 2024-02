Começa o ano letivo de 2024 nas escolas e Cemeis de Araxá

Está aberto o ano letivo de 2024 na Rede Municipal de Educação. Os estudantes voltaram às aulas nesta segunda-feira (5). São 67 unidades (entre creches, escolas, conveniadas e anexos) que ofertam Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Com a construção, reforma e ampliação de novas unidades escolares, além da implantação de salas modulares, a Prefeitura de Araxá ampliou 609 novas vagas para o Ensino Infantil. Já a Educação em Tempo Integral – Ensino Fundamental, saltou de 1.074 para 1.482, um acréscimo de 408 novas vagas.

O prefeito Robson Magela, que acompanhou a volta às aulas em algumas unidades junto com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca sobre a importância de investir recursos públicos na Educação.

“É muito bom entrar nas escolas e ver tudo novinho, profissionais capacitados e, principalmente, alunos felizes. A gestão está comprometida com a excelência na Educação, com avanços significativos. Investir em nossos alunos e servidores, é investir no futuro da nossa cidade”, explica.

A secretária Zulma Moreira acrescenta que uma educação de qualidade proporciona oportunidades. “Estamos acompanhando o início do ano letivo para ver como está esse retorno, se está tudo adequado. É um momento de muita felicidade, porque são mais vagas para o Tempo Integral e Educação Infantil”, destaca.

Para a maioria das crianças, o primeiro dia é tudo novidade. Hora de rever, matar a saudade dos colegas e conhecer os novos professores. O aluno Otávio Henrique, de 8 anos, conta sobre a felicidade de poder voltar para a escola. “Eu gosto muito de estudar, ver os amigos e aprender coisas novas, estou muito feliz por essa volta às aulas”, diz.

A Secretaria Municipal de Educação informa aos pais ou responsáveis que os kits de materiais escolares e uniformes serão entregues aos alunos nas escolas e Cemeis durante o mês de fevereiro.