Começa o cadastramento escolar na Educação Infantil

A Prefeitura de Araxá informa que o cadastro escolar na Educação Infantil começa nesta quarta-feira, 25 de novembro e encerra em 11 de dezembro. O cadastramento deve ser feito para crianças novatas entre quatro meses e 5 anos que pleitearão as vagas remanescentes dos Centros e das Escolas Municipais de Educação Infantil (CEMEI/EMEI), nas Escolas de Ensino Fundamental e nas Conveniadas que oferecem a mesma modalidade de ensino.

Segundo a secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos, as matrículas só podem ser feitas após o cadastramento com o preenchimento de uma ficha de inscrição eletrônica no link: https://bit.ly/2UMioiB. “Os pais ou responsáveis pelas crianças poderão inscrever-se em até três unidades de ensino (CEMEI/EMEI ou Escola), desde que localizados na mesma região de sua residência. A inscrição é isenta de qualquer tipo de pagamento ou taxa”, ressaltou a secretária.

Edna também alertou que o cadastramento é um levantamento necessário de demandas de crianças para o ano de 2021. “O cadastro não constitui garantia de vaga na Unidade de Ensino e não terá validade como matrícula. É bom lembrar que no preenchimento da ficha de inscrição on-line, a inexatidão de informações, a omissão de informações e a inserção de inverdades acarretarão na anulação da inscrição”.

Crianças que já se encontram matriculadas na Educação Infantil em 2020 e pretendem continuar na mesma unidade de ensino não necessitam de cadastro. Cada unidade escolar afixará no dia 18 de dezembro, às 7 horas, em local acessível e de fácil visibilidade, a lista dos classificados. Depois do cadastro, o próximo passo é a matrícula. Em virtude da pandemia do Covid-19 e a indefinição do retorno das atividades educacionais presenciais, o cronograma das matrículas para 2021 será divulgado posteriormente pela Secretaria de Educação. Mais informações pelo 3691-2000.

Cadastro Escolar no Ensino Fundamental

Podem se inscrever alunos com 6 anos de idade completos ou a completar até 31/03/2021 que irão ingressar no 1º ano do ensino fundamental. Também devem se cadastrar os estudantes que irão ingressar nos demais anos de escolaridade do ensino fundamental ou médio, vindos de outras redes que não as redes municipal ou estadual de ensino de MG.

Interessados em retornar aos estudos nos ensinos fundamental ou médio regular ou na modalidade da Educação Jovens e Adultos (EJA), além daqueles que estão matriculados em 2020 na rede estadual de ensino e que, por algum motivo, não fizeram a renovação da matrícula também podem se inscrever. A inscrição deve ser feita por pais e responsáveis no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM).