Comunidade recebe mudas doadas pela Prefeitura

O jovens que participam do programa Casa do Pequeno Jardineiro movimentaram o fim de semana no Calçadão (no Centro) e no Feirão do Povo (no Urciano Lemos). As mudas que eles produziram, foram distribuídas para a comunidade, completando o ciclo de aprendizagem. Para o Prefeito Aracely de Paula, o programa oferece aos adolescentes diversas oportunidades de aprendizado, com crescimento pessoal e profissional. Por isso, a Administração Municipal está ampliando o atendimento e vai oferecer 100 vagas na Casa do Pequeno Jardineiro, este ano.

O Secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, informa que entre as ações sociais do programa está a ocupação de dos espaços de convivência da cidade com atividades onde os jovens podem interagir com a comunidade, mostrando o aprendizado e tendo o reconhecimento da população. Quando as mudas atingem a idade adulta precisam ser plantadas. “O trabalho é muito intenso e atingimos uma quantidade enorme de mudas, sendo importante facilitar o acesso àqueles que vão plantar. Esse contato dos jovens com a comunidade também completa o aprendizado que eles recebem durante as diversas atividades desenvolvidas ao longo do programa”.

No sábado, 16, diversas famílias foram ao Calçadão da rua Presidente Olegário Maciel, buscar mudas doadas pela Prefeitura. Rosângela da Silva Reis, mora no bairro Santa Terezinha, e disse que acha a iniciativa muito importante. “Eu gosto demais de plantar mas como não tenho espaço em casa aqui na cidade, levo para o rancho onde planto de tudo. Vim buscar mudar de terramicina, que pode ser usada como remédio”.

O adolescente João Vitor de Morais, tem 17 anos e participa do programa. Foram distribuídas mudas de terramicina, alecrim, manjericão, orégano, boldo, vick e ora pro nóbis. “Nós produzimos as mudas e a distribuição é importante para mostramos o que estamos aprendendo. A comunidade gosta muito de receber as mudas distribuídas e também estamos divulgando os benefícios de cada planta doada”.

A dona de casa, Thais Gatti Tessarini, mora na Vila Silvéria e ressalta que a iniciativa promove a conscientização de todos. “Hoje em dia se desvaloriza muito o meio ambiente então é importante incentivar o cultivo de todos os tipos de plantas, sejam domésticas, medicinais ou frutíferas. Além disso, o programa tira os jovens da ociosidade, ocupa a cabeça deles com uma coisa útil e proveitosa”.