Concurso Público para Delegado deve ter edital publicado até dezembro

O Governo de Minas Gerais, por meio da Polícia Civil (PCMG), iniciou nesta terça (17), os trâmites para a realização de novo concurso público para Delegado de Polícia. Inicialmente, serão oferecidas 76 vagas para reforçar o quadro de pessoal das delegacias no estado. A expectativa é que o edital seja publicado até dezembro deste ano.

A viabilidade da contratação de novos servidores foi analisada pela Câmara de Orçamentos e Finanças da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), que observou as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para se chegar a um número possível de vagas.

“A autorização para a realização do concurso da Polícia Civil demonstra o compromisso do governo de investir em segurança pública. Apesar das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos fazendo todo esforço possível para a recomposição do quadro de servidores que durante a última década foi sucateado”, afirma o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães.

O chefe da Polícia Civil, delegado-geral, João Octacílio Silva Neto, também ressaltou que a autorização do concurso é resultado do esforço constante do Governo do Estado em prol da melhoria das condições de trabalho na instituição. “Esta autorização reforça o compromisso do governo com a Segurança Pública e com a Polícia Civil”, frisou.