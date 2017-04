Condutor embriagado se envolve em acidente com morte na BR-146

Uma mulher morreu em um acidente no feriado de Sexta-feira Santa, na BR-146. A batida envolvendo dois veículos foi a cerca de 30 km de Araxá e tirou a vida de Dalva Maria de Melo (54 anos).

A Polícia Rodoviária Estadual e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e estiveram no local. Segundo relatos de testemunhas, um veículo Corsa com placas de Araxá estava no acostamento quando iniciou uma conversão a esquerda. Um Nissan March de Batatais (SP), não conseguiu evitar a colisão e bateu no Corsa. Logo em seguida o carro capotou várias vezes.

Dalva que estava como passageira morreu ao ser arremessada do veículo. Os demais ocupantes do Nissan sofreram ferimentos leves.

Diante dos fatos foram realizados o teste do etilômetro nos envolvidos que estavam no Corsa. Foi constatado o resultado de 0,97 mg/l em W.L., e em E.S., a quantidade de 1.11 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo eles detidos em flagrante e encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Araxá.

O corpo de Dalva Maria de Melo foi levado para o IML de Araxá. O delegado de plantão, Renato de Alcino Vieira, concluiu que E.S. (45 anos) é quem estava na direção do veículo. Ele e o passageiro confessaram que passaram a noite bebendo.

O envolvido, E.S., foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo e dirigir veículo sob a influência de álcool, não sendo dada a ele o direito de pagamento de fiança. Ele foi encaminhado ao presídio de Araxá, onde permanece a disposição da justiça. Em relação ao passageiro W.L., o delegado entendeu que ele não teve participação efetiva no acidente, pois não estava na direção do veículo. Ele foi liberado após prestar depoimento.