Conferência aborda enfrentamento às desigualdades sociais

O enfrentamento das desigualdades e a garantia de proteção social são os temas abordados durante a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social que está sendo realizada nesta quarta-feira (25), no salão da Casa do Pequeno Jardineiro.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Ação Social e Conselho Municipal de Assistência Social e o cronograma envolve palestra, debates de eixos do assistencialismo, eleição de delegados e plenária final. As propostas definidas serão levadas para conferências nas esferas estadual e federal.

A abertura da conferência contou a participação do prefeito Robson Magela, da secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Maria Celeste Souza, e da vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Fernanda Castelha, representando o Poder Legislativo.

O prefeito Robson Magela participou da abertura e destacou no seu pronunciamento a importância da assistência social na vida das pessoas. “Eu sei bem o que é uma família ser amparada pelo assistencialismo social, pois com a minha foi assim e tenho muito orgulho disso. Esse tema está entre as prioridades do nosso governo e os resultados da conferência vão contribuir para que possamos avançar”, disse.

A secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, ressaltou que a conferência é a instância máxima da participação da sociedade, rede de atendimento e dos envolvidos no Sistema Único de Assistência Social (Suas).

“Todas as necessidades são apresentadas para que possamos nortear melhorias, implantações e expansões de políticas públicas de assistência social, unindo esforços com recursos financeiros e humanos para executar essas ações. Principalmente neste período de pandemia, estão ainda mais escancaradas as diferenças sociais”, relatou a secretária.

Os seis delegados eleitos irão representar Araxá na Conferência Regional que acontece em outubro. São três representantes do Governo Municipal e mais três representantes da Sociedade Civil, trabalhadores e usuários do Suas.