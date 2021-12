Conferência debate atualização do Plano Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação, promoveu, nesta terça-feira (14), conferência que debateu a “inclusão, equidade e qualidade social: compromisso com o direito e a defesa da educação democrática, gratuita, inclusiva, laica, popular, pública e presencial com segurança para todas as pessoas”, no Virgilius Palace Hotel.

O evento reuniu os principais representantes da comunidade escolar, entre alunos, pais e mães, professores, servidores, dirigentes de escolas, integrantes de organizações não-governamentais como conselhos e sindicatos, representantes indígenas, do Legislativo e Judiciário.

A servidora Sueli Aparecida Ramos da Silva, que trabalha no apoio ao setor administrativo e pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, destaca que a participação de diversos segmentos garante o processo democrático e levanta todas as demandas para a atualizar o Plano Municipal de Educação.

“A etapa municipal da Conferência de Educação mobilizou a sociedade como um todo para discutir, debater, debruçar sobre o tema proposto. Os grupos de trabalho verificam as metas e estratégias dos planos estadual e municipal, visando propor ações que realmente possam elevar a qualidade da educação”, afirma.

Além de traçar propostas, os participantes elegeram oito delegados que irão representar Araxá na etapa regional, prevista para acontecer em Uberlândia.

“É um momento importante para a gente revisar o nosso Plano Municipal de Educação, discutir os desafios que enfrentamos ao longo desses últimos meses e traçar novas metas de acordo com a realidade da educação pública”, conclui a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.