Secretaria de Educação entrega novos mobiliários e brinquedos para escolas e Cemeis de Araxá





A Prefeitura de Araxá ampliou a estrutura das unidades da Rede Municipal de Ensino com a entrega de novos conjuntos de mesas e cadeiras e casinhas lúdicas para a Educação Infantil. O investimento, realizado pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Programa Escola em Tempo Integral, soma R$ 63.640 e contemplou escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis).

Ao todo, foram adquiridos e distribuídos 103 conjuntos de mesas e cadeiras, com investimento de R$ 26.780,00, por meio de recursos destinados à educação em tempo integral. Os mobiliários foram encaminhados para três unidades de ensino.

A Escola Municipal Eduardo Montandon recebeu 70 conjuntos, a Escola Municipal Padre João Botelho foi contemplada com 15 e outros 18 foram destinados à Escola Municipal Pio XII. Além do novo mobiliário, a Secretaria Municipal de Educação adquiriu e distribuiu 19 casinhas lúdicas de boneca para os Cemeis, em um investimento de R$ 36.860,00.

Os brinquedos foram destinados ao Cemei Terezinha Cortes, Cemei Nossa Senhora de Fátima, Anexo do Cemei Dona Petrosa, Anexo Magdalena Lemos e Cemei Azália. Segundo a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, as casinhas lúdicas e os novos conjuntos de mesas e cadeiras contribuem para tornar os espaços escolares mais adequados às atividades desenvolvidas com os alunos.

“Na Educação Infantil, o brincar também faz parte do aprendizado e do desenvolvimento das crianças. Já os novos mobiliários oferecem mais conforto e melhores condições para as atividades escolares. São investimentos que fazem diferença no dia a dia das nossas unidades”, afirma.