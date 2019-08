Confira os destaques da Câmara Municipal de Araxá – 13/08/2019

A Câmara aprovou, nesta terça (13), Projeto de Lei que autoriza o Município de Araxá fazer doação para o TRE/MG de imóvel urbano desapropriado e edificado para funcionamento do Cartório Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral. Os parlamentares discursantes também agradeceram a CBMM pelo anúncio da doação de recursos para a construção do Plenarinho da Casa da Cidadania. Sete Vereadores fizeram uso da Tribuna na Reunião Ordinária.

Fabiano Santos (PRB)

A oferta de mais vagas para o procedimento do Cateterismo aos pacientes de Araxá, assunto que vem sendo trabalhado de forma constante pelo vereador Fabiano Santos Cunha, foi autorizada pelo Prefeito Municipal Aracely de Paula. O anúncio foi feito pelo parlamentar na tarde dessa terça-feira (13), durante seu tempo regimental na Tribuna do Plenário Guilherme Gotelip Neto.

Ainda no setor de saúde, o vereador anunciou também a instalação em Araxá, já autorizada pelo Poder Executivo, de um Posto Avançado de Coleta Externa (PACE). A Santa Casa de Misericórdia da cidade vai abrigar em suas dependências esse posto. Um PACE tem uma estrutura semelhante a uma Unidade de Coleta da Hemominas e funciona em datas e horários pré-definidos. Atualmente, os doadores de sangue de Araxá precisam enfrentar a BR-262 para fazer sua doação no Hemocentro de Uberaba.

Moção de Pesar: Aos familiares do Jornalista Alcino De Freitas, que faleceu no dia 09 de agosto de 2019.

Moção de Pesar: Aos familiares da senhora Beatriz das Dores, que faleceu no dia 16 de julho de 2019.

Moção de Pesar: Aos familiares da Senhora Monalisa da Silva Alves Ferreira, que faleceu no dia 12 de julho de 2019.

Alexandre Irmãos Paula (PR)

O vereador Alexandre Carneiro de Paula apresentou Requerimento solicitando estudo técnico e ampliação do ponto de ônibus em frente à UPA Unidade de Pronto Atendimento), para que os usuários do transporte público tenham mais conforto e segurança. De acordo com o parlamentar, a medida se faz necessária em razão do grande número de pacientes que usam a unidade de saúde e não possuem veículo próprio para deslocamento.

Em seguida, Alexandre parabenizou os trabalhadores e empreendedores da zona rural pelo Dia do Agricultor comemorado recentemente. O vereador também celebrou o sucesso do Concurso Mundial de Queijos e o anúncio da CBMM de doação de recursos para construção do Plenarinho da Câmara Municipal. Ele elogiou a política da companhia voltada para a valorização dos jovens, e sugeriu a mesma postura para outras empresas.

Pastor Claudenir (PP)

O vereador Claudenir Dias também falou sobre a reunião realizada com a CBMM na segunda-feira (12). Ele apresentou um ofício solicitando à companhia a doação de uma máquina impressora de braile. Claudenir foi autor do projeto que dispõe sobre a disponibilização de cardápio em braile nos bares e restaurantes da cidade, e de acordo com ele, a máquina também poderá ser usada nas escolas do município.

Em seguida, o parlamentar celebrou a queda dos preços de combustíveis em postos da cidade. Claudenir pôde notar recentemente a presença dos órgãos reguladores Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em postos araxaenses. Por fim, a seguinte Indicação foi apresentada:

Indicação: Analisar a possibilidade de adequação / condições de funcionalidade técnica na passagem elevada localizada na Av. Geraldo Porfirio Botelho, nº 2175 em frente a “Araxá Doces”.

Fernanda Castelha (PSL)

A vereadora Fernanda de Castelha Afonso fez críticas à qualidade e demora de atendimentos realizados pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O moroso fornecimento de alimentação especial para crianças que possuem alguma restrição também gerou críticas à Administração Municipal, pela falta de programação e desorganização nos processos licitatórios necessários.

Moção de Pesar foi encaminhada à família da Senhora Belchiolina Reis de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido no dia 07 de agosto de 2019. Dona Belchiolina nasceu no dia 07/03/1927. Era casada com o senhor Manuel Gabriel, com o qual teve sete filhos. Trabalhou prestando serviços ao antigo cinema de Araxá, onde aposentou-se. Aos 92 anos, faleceu na Santa Casa de Misericórdia, deixando um legado de trabalho para filhos e netos.

Fárley Cabeleireiro (DEM)

O vereador Fárley Pereira de Aquino celebrou em tribuna mais uma ação beneficente em parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus, no Projeto UNISOCIAL. Os presentes no Bairro Pão de Açúcar 4 receberam atendimento espiritual, assistência jurídica, palestra sobre prevenção ao uso de entorpecentes, palestra com dentista para as crianças, com distribuição de escovas dentais, aferição de pressão arterial, manicure, cortes de cabelo, e recreação infantil. Proposições:

Indicação: Instalação de ponto de ônibus na Rua Geraldo Lima, em frente ao Cemei Querobina Gomes Borges no Bairro Pão de Açucar IV.

Indicação: Instalação de sinalização horizontal e vertical no Bairro Pão de Açucar IV.

Indicação: Estudo e viabilidade para que seja feito um acesso de entrada ao Mart Minas pela Av. Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães.

Indicação: Operação tapa buraco na Rua Osvaldo Álvaro da Silva na altura do numero 381, Bairro Vila Estância.

Indicação: Que se estude a possibilidade de aumentar a ronda Policial nos Bairros Pão de Açucar I, II, III e IV.

Garrado (PR)

O vereador César Romero cobrou maior responsabilidade no uso das redes sociais, bem como a verificação da autenticidade de notícias que circulam pela internet. Sobre a recente manifestação contra o governador Romeu Zema, o parlamentar disse não ter visto araxaenses participando.

Sobre a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Garrado afirmou que muitas pessoas não entendem o caráter do atendimento que deve ser realizado neste tipo de instituição de saúde – fundamentalmente de urgência.

Em seguida, o Vereador convidou a comunidade para participação e colaboração no evento Motofest, que tradicionalmente ajuda instituições de caridade do município.

Requerimento foi apresentado solicitando redutor de velocidade na rotatória das Avenidas José Ananias de Aguiar com João Paulo II e Avenida Prefeito Aracely de Paula. De acordo com Garrado, veículos pesados tem trafegado em alta velocidade e causado acidentes.

Luiz Carlos (Podemos)

O vereador Luiz Carlos Bittencourt apresentou Projeto de Lei que institui a Semana do Queijo Artesanal Araxá, a ser comemorada sempre na primeira semana do mês de agosto, coincidindo com o dia 08 – Dia de São Domingos de Gusmão, Santo Padroeiro da cidade. De acordo com o parlamentar, “como Araxá conta com um expressivo número de produtores de queijo minas artesanal premiados no Brasil e no exterior, nada mais justo do que instituir esta semana como forma de incentivar a cadeia produtiva e divulgar os produtos da região”.

Luiz Carlos celebrou o grande sucesso do Concurso Mundial de Queijos realizado no grande Hotel. Moção de Congratulações e Reconhecimento foi dirigida ao Comandante do 37º BPM-MG, Tenente Coronel Fernando Marcos Reis, ao Delegado Regional de Polícia Civil, Dr. Victor Hugo Heisler e ao Secretário Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, Dr. Élvio Bertoni pela competente atuação na área de segurança pública no município de Araxá. Demais proposições:

Moção de Pesar: Aos familiares da Sra. Magdalena Nolli dos Santos, que faleceu em 04 de agosto de 2019, em Araxá.

Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Sebastião de Castro Alves, falecido no dia 09 de agosto, na cidade de Araxá.

Moção de Pesar: Aos familiares dos estimados Valdecir José da Silva, falecido no dia 08 de agosto e da Sra. Severina Maria da Silva, falecida no dia 08 de agosto de 2019.

Indicação: Incluir a participação dos representantes Miss e Mister Plus Size de Araxá no Desfile Cívico de 07 de Setembro.