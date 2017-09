Confira os destaques da reunião da Câmara Municipal desta terça (26)

Vereadores aprovaram Projeto de subvenção social ao Centro Educativo Louis Braille – Celb

O Presidente Fabiano Santos Cunha, iniciou a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, na tarde desta terça (26), anunciando que o Legislativo vai realizar, na próxima segunda-feira (02), às 15 horas, no Plenário Guilherme Gotelip Neto, uma homenagem em comemoração aos 50 anos do Serviço de Obras Sociais-SOS.

O SOS é uma instituição que, desde 1967, trabalha para extinção da mendicância e promoção social através de doações de cestas básicas, fraldas, roupas e outros itens, além de oferecer cursos de informática, digitação, cabeleireiro, manicure, gestantes, confecção de tortas e ovos de páscoa, dentre outros relevantes serviços prestados à comunidade araxaense.

Fizeram uso da tribuna os seguintes vereadores:

Edinho Souza

O Vereador Edinho Souza abriu o Grande Expediente anunciando que, em comemoração a Semana do Idoso, está lançando o Projeto Vereador Amigo do Idoso. O Parlamentar lembrou os direitos da população acima de 60 anos e destacou que encaminhou ofício a Secretaria de Saúde solicitando a orientação para que as Unidades de Saúde respeitem a prioridade de atendimento.

O Vereador também comentou visita realizada as obras assistenciais Eurípedes Barsanulfo. Ele parabenizou a instituição pelo excelente trabalho desenvolvido através do acolhimento de idosos em situação de risco.

Ainda se referindo as comemorações da Semana do Idoso, Edinho comentou que será realizado no Pátio do Tauá Grande Hotel, entre os dias 2 e 6 de outubro, o 39° Encontro da Feliz Idade. O evento trará diversos visitantes de outras cidades para Araxá e vai fomentar o turismo da região.

Moção de Congratulações – Ao Time Fazenda Máfia Futebol Clube e sua diretoria, pela conquista do Campeonato Ruralão realizado em Araxá.

Moção de Congratulações– Ao atleta Fábio Cristiano de Oliveira, o goleiro menos vazado no Ruralão 2017.

Moção de Congratulações – Ao atleta Wellington Monteiro, pelo destaque como artilheiro do Ruralão 2017.

Moção de Pesar – Aos familiares da Senhora Waldirene Gonçalves Maçom, que faleceu em 21 de setembro de 2017.

Moção de Pesar – Aos familiares de Neide Maria Teixeira, que faleceu em 21 de setembro de 2017.

Moção de Pesar – Aos familiares de Hélio da Silva Pereira, que faleceu no dia 24 de setembro de 2017.

Robson Magela

O Vereador Robson relatou visita realizada ao 37° Batalhão de Polícia Militar para conhecer a Transitolândia, que começará a funcionar no início de 2018. Ele declarou sua satisfação em ver que o Projeto será implantado e destacou a importância de se ensinar as crianças o bom comportamento no trânsito.

O Parlamentar comentou que, após receber uma carta de alunos relatando problemas estruturais na Escola Municipal Manuela Lemos, no Bairro Urciano Lemos, realizou visita a Escola onde foi muito bem recebido pela Diretora e verificou pessoalmente os problemas. Robson elogiou a iniciativa dos alunos que mostraram sua consciência política ao se preocupar com a Escola como um todo.

Indicação – Limpeza do início da estrada do Mourão Rachado e coloque placas de sinalização no local informando o número de um telefone em que os cidadãos possam ligar para denunciar as pessoas que insistem em jogar lixo e entulho naquela área.

Indicação – Levantamento das ruas e avenidas da cidade que não possuem placas de identificação e providencie a colocação das mesmas nas vias que não possuírem.

Indicação – Providência em relação à terra retirada do local onde está sendo construído o Supermercado Mart Minas e colocada ao lado do Jardim das Oliveiras.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá implante uma faixa elevada para a travessia de pedestres na rua Maria de Lourdes Moreira, em frente à Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria, no bairro Santa Rita.

Indicação – Que a Copasa informe se procede a informação de que o prédio da sede do Distrito Regional de Araxá será colocado à venda.

Raphael Rios

Em sua fala, o Vereador Raphael Rios, chamou atenção para a quantidade de queimadas que estão acontecendo em Araxá nos últimos dois meses. Ele fez um levantamento junto ao Corpo de Bombeiros da cidade que apontou que, nos meses de agosto e setembro, foram registradas 68 ocorrências de queimadas, sendo a maioria desses incêndios criminosos.

Raphael ainda ressaltou que são mais de 110 dias sem chuva em Araxá e que todo o país está batendo recordes, com 185 mil queimadas registradas apenas no período de seca desse ano. O Vereador salientou que a comunidade precisa se conscientizar sobre os riscos dessas queimadas, que prejudicam o ar e pioram as doenças respiratórias e o meio ambiente de uma forma geral.

Indicação – A Asttran, que estude construção de travessia elevada para pedestres na Rua Edmundo Rodrigues da Silva, Bairro Leblon, em frente ao Núcleo de Convivência do bairro.

Indicação – A Asttran, que estude a melhor forma de reduzir a velocidade de veículos na Rua Consolação, no Centro.

Moção de Congratulações – Ao jornalista Glayer França, pelo documentário Araxá: Memórias e Imagens.

Moção de Congratulações – Ao atleta Vitor Rage, pela participação e excelente colocação na Ultramaratona de Montanha, aos Alpes.

Hudson Fiuza

O Vereador Hudson usou a tribuna para apresentar diversas indicações:

Indicação – Recuperação com patrolamento e encascalhamento da antiga estrada de Tapira até o Ribeirão do Inferno, neste município.

Indicação – Que seja estudada a possibilidade de retirada da porteira, limpeza dos entulhos (Bota fora ilegal) e a reabertura da estrada que liga a Avenida Honório de Paiva Abreu com Avenida Totonho Pereira.

Indicação – Que seja realizado estudos objetivando a abertura do canteiro central da Avenida Honório de Paiva Abreu com Avenida José Afonso Teixeira, Jardim Europa I.

Indicação – Sinalização Vertical em todas as ruas dos bairros Jardim Europa I, II e III.

Indicação – Que seja feita a Recomposição do Calçamento de Bloquetes nas ruas dos Bairros Jardim Europa I, II e III.

Indicação – Que seja feita fiscalização para averiguação de uma ligação de rede de esgoto irregular na Rua Caricio Afonso Ribeiro, próximo ao número 620.

Projeto de Lei – Denominação de Via Pública para Rua Edson Donizeti Zambroti, a atual Rua B do Loteamento Residencial Dona Adélia II.

Fernanda Castelha

A Vereadora Fernanda iniciou sua fala denunciando uma situação de maus tratos com um cavalo em Araxá, o animal estava mostrando sinais de desidratação após longo período exposto ao sol. A Vereadora procurou o proprietário para pedir que retirasse o animal do sol e foi agredida verbalmente. Fernanda aproveitou a oportunidade para alertar a população com relação aos maus tratos ocorridos com cavalos.

Diante das situações expostas, a Vereadora apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a proibição de uso de veículos de tração animal e exploração animal para tal fim, no município de Araxá. O Projeto prevê o recolhimento do animal dentre outras penalidades diante da infração da lei.

Fernanda citou diversos exemplos de cidades em que esse tipo de veículo é proibido e sugeriu a substituição de veículos com tração animal por outras opções como, por exemplo, bicicletas tradicionais ou motorizadas. A Parlamentar finalizou sugerindo melhorias para as condições de trabalho dos carroceiros da cidade e alertou que a bicicleta irá gerar menos gastos para esses trabalhadores.

Indicação – Que seja estudada a possibilidade de doação de calcário, por parte da prefeitura ao produtor rural, como subsídio em momentos de crise.

Projeto de Lei – Fica proibida nos limites do Município De Araxá a utilização de veículos movidos a tração animal e a exploração animal para esse fim.

José Valdez da Silva

O Vereador Ceará denunciou um vazamento de esgoto, sem tratamento, na mata do Bairro Boa Vista. O Parlamentar alertou que nenhuma providência foi tomada até o momento e que água limpa está se misturando com o esgoto, contaminando o córrego, causando a morte de peixes e prejudicando os produtores de hortaliças.

Exibiu diversas fotos mostrando a contaminação da área de preservação ambiental e apresentou ofício em que o Ministério Público informou que já notificou os órgão competentes e que irá penalizar os responsáveis.

Diante da situação relatada, o Vereador Ceará alertou que a população está pagando por um tratamento de esgoto que não está sendo realizado e que os rejeitos, além de não serem tratados pela Copasa ainda está contaminando os solos e rios.

Projetos Aprovados

Projeto de Lei 098/ 2017- Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com Centro Educativo Louis Braille – Celb – Subvenção social no valor de R$ 95.661,00, pago em 04(quatro) parcelas de R$ 23.915,25 para manutenção de suas atividades.