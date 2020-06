Confira os detalhes da Reunião Ordinária da Câmara Municipal – 30/06/2020

Aprovado Projeto de Lei 025/2020

Autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de Créditos Especiais no valor de até 991.096 reais para atender as demandas de programas para o município de Araxá através da Portaria Federal 369/2020 – Covid 19. O Projeto foi aprovado com Emenda Modificativa de autoria do Vereador Garrado (PL), que proíbe o uso promocional em favor de candidatos ou partidos e distribuição de bens e serviços de caráter social custeados por ocasião da presente Lei.

Requerimentos e Indicações dirigidos à Administração Municipal:

Fernanda Castelha (PMN)

– Reforma da escola municipal José Bento, localizada na Boca da Mata;

– Recapeamento asfáltico e infraestrutura da única rua existente na comunidade Boca da Mata.

Fabiano Santos (PSD)

– Estudo para reajuste da diária de auxílio aos pacientes e acompanhantes que utilizam serviço de Tratamento Fora do Domicilio (TFD) em hospitais fora da referência;

– Unificação em uma sede do IEF, CODEMA e IPDSA.

Hudson Fiuza (PSL)

– Recapeamento asfáltico na Rua Dulce Mascarenhas Torres do Bairro Silvéria; Reiterar possibilidade de se colocar Corrimão na escada que fica entre o estacionamento da UPA; Reiterar Construção de cobertura na área de Embarque/Desembarque de pacientes da UPA;

– Iniciativas a respeito do ex-vereador Ivo Lúcio da Mota, mais conhecido como Ivo Miller, encaminhando-o a um tratamento e conseguindo para ele um abrigo; Estudo da possibilidade de familiares de detentos do Presídio de Araxá voltarem a entregar a sacolinha de higiene pessoal de forma presencial ao invés de serem enviadas por Sedex;

– Manutenção nas tampas da rede pluvial existente nas seguintes ruas do Bairro Jardim Europa IV (Esquina da Rua Luísa Divina Cinquini com a R. Carlos Lúcio de Ávila e Rua Donatildes Maria Fernandes.

Fárley Cabeleireiro (Republicanos)

– Limpeza na área institucional do Bairro Jardim Europa, localizada na Av. José Afonso Teixeira;

– Limpeza em terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Araxá, na Rua Centenário de Araxá ao lado do número 150 no bairro Santa Luzia.