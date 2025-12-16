Conheça as atrações confirmadas para o Araxá Rodeio Show 2026

Programação reúne várias atrações de peso e promete recorde de público no Expominas

A organização do Araxá Rodeio Show apresentou, nesta terça-feira (16), a grade oficial de shows da próxima edição do evento, considerada a maior da história. Serão sete atrações, entre os dias 16 e 20 de abril.

A programação reúne grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Ana Castela e Zezé de Carmargo. “Montamos uma grade pensada para lotar o Expominas todos os dias. São grandes artistas, estilos variados e shows que estão entre os mais procurados do país. É uma programação para quem gosta de música boa, estrutura de alto nível e grandes experiências”, afirmou o organizador, Luciano Rios, da Bezz Eventos.

A venda de ingressos começa em breve.

Programação

Dia 16 – Country Beat

Dia 17 – Zezé di Camargo | Jiraya Uai

Dia 18 – Ana Castela | Samba 90 Graus

Dia 19 – Silvio & Robson e Convidados

Dia 20 – Gusttavo Lima

Atrações

A abertura do Araxá Rodeio Show, no dia 16, ficará por conta do Country Beat, projeto musical criado em 2024 pelos compositores Mateus Félix e Leo Souzza. Consolidada como uma das principais apostas da nova geração, a dupla mistura sertanejo, funk e elementos eletrônicos em músicas curtas e dançantes, com forte identidade ligada ao universo agro e cowboy. O sucesso nas plataformas digitais veio com o single “Sonho Dela (Cowboy)”, seguido por faixas como “Pampa” e “Os Rodeio Tá Chegando”, que reforçam a ascensão do projeto no cenário nacional.

No dia 17, o palco do ARS recebe Zezé Di Camargo e Jiraya Uai. Um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, Zezé Di Camargo construiu carreira consagrada à frente da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, responsável por clássicos que marcaram gerações, como “É o Amor” e “No Dia em que Eu Saí de Casa”. Atualmente em carreira solo, o cantor apresenta projetos próprios e reafirma sua identidade artística com trabalhos como o álbum “Rústico”, que valoriza o sertanejo romântico e suas raízes musicais. Já o Jiraya Uai, sucesso no ano passado, representa a vertente mais moderna e festiva do sertanejo, com repertório voltado ao público jovem.

A sexta-feira, dia 18, será marcada por dois grandes destaques: Ana Castela e o projeto Samba 90 Graus. Considerada um dos maiores fenômenos da música brasileira atual, Ana Castela foi recordista de público em Araxá, cantando no ARS 2023 e se consolidou nacionalmente com hits que dominam as rádios e plataformas digitais. Seu show reúne sucessos recentes e uma performance que atrai públicos de diferentes faixas etárias. Na mesma noite, o Samba 90 Graus leva ao palco um verdadeiro tributo ao pagode dos anos 1990, reunindo Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art em um espetáculo marcado pela nostalgia, grandes clássicos e forte interação com o público.

No dia 19, a programação segue com Silvio & Robson e convidados. A dupla, formada ainda nos anos 1980, é referência do sertanejo romântico e do modão, com canções que se tornaram clássicos do gênero. Com vozes marcantes e interpretações emotivas, Silvio & Robson conquistaram espaço em rádios e programas especializados e seguem sendo lembrados por sucessos como “Se Não For por Amor”, “Quando a Saudade Aperta” e “Só Você”.

Encerrando o Araxá Rodeio Show, no dia 20, sobe ao palco Gusttavo Lima, um dos artistas mais populares do país. Conhecido como “O Embaixador”, o cantor esteve na primeira edição do evento e até hoje é um dos mais pedidos pelo público. Ele acumula recordes de público, números expressivos nas plataformas digitais e uma sequência de hits que marcaram a última década da música sertaneja. Com uma carreira que mistura romantismo, baladas e grandes produções de palco, Gusttavo Lima promete um show de encerramento à altura da grandiosidade do evento.

Serviço

Araxá Rodeio Show

Data: 16 a 20 de abril de 2026

Local: Expominas Araxá

Ingressos: vendas serão iniciadas em breve

Informações:

www.araxarodeioshow.com.br

@araxarodeioshow