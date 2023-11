Conhecida a ganhadora do carro 0 KM da Promoção Investir para Crescer em Minas Gerais

Dinorah Gomes Borges foi a grande ganhadora do Fiat Argo 0 KM da Promoção Investir para Crescer 2023 em Minas Gerais. Associada da Sicredi Ibiraiaras RS/MG na agência de Araxá/MG desde setembro deste ano, Dinorah investiu com o Sicredi e vai terminar o ano de carro novinho. O sorteio ocorreu às 21h do sábado (18/11), em Sacramento/MG, durante evento em comemoração aos 40 anos da Sicredi Ibiraiaras RS/MG.

O evento, realizado no Pachecos’s Buffet e Eventos, contou com show com Suellen & Francielly e Vitor & Versol. Uma área externa foi montada no local, com food trucks e brinquedos para as crianças. Participaram associados, autoridades, imprensa, coordenadores de núcleo do Sicredi, o presidente do conselho e diretor executivo da Cooperativa, além de gerentes e colaboradores da Sicredi Ibiraiaras RS/MG.

Em 2023, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG completa seus 40 anos de história, mas quem ganha o presente são os associados. Além do sorteio final com o carro 0 KM, a promoção também contou com prêmios por agência. Foram caixas de som JBL, Iphones, Televisores e Scooters Elétricas sorteados nos meses de maio, julho, agosto e setembro em todas as agências da Cooperativa.

Na promoção, o associado aplicava seus recursos com a Cooperativa, ajudava a desenvolver a região e ainda concorria a prêmios incríveis. Em Minas Gerais, podiam participar associados Pessoa Física e Jurídica das agências de Sacramento, Santa Juliana, Ibiá, Tapira, Araxá, Conceição das Alagoas, Frutal e Uberaba.

No próximo sábado (25/11), serão sorteados 4 carros Fiat Argo 0 KM para as microrregiões da Cooperativa no Rio Grande do Sul. Os sorteios acontecem às 19h30, 20h, 20h30 e 21h, em Ibiraiaras/RS, também em evento em comemoração aos 40 anos da Sicredi Ibiraiaras RS/MG. Além do público presente, os sorteios também poderão ser acompanhados ao vivo pelo YouTube da Cooperativa.