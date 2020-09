Convenção do Cidadania oficializa chapa Robson e Mauro como candidatos a prefeito e vice

O Cidadania oficializou a candidatura de Robson Magela para prefeito de Araxá e chapa completa com 23 candidatos a vereador, durante convenção realizada na noite desta quinta-feira (10), no plenário da Câmara Municipal. O evento também consolidou a candidatura de Mauro Chaves, do Republicanos, para vice-prefeito.

Aprovada por aclamação pelos convencionais, a coligação majoritária “Nova Araxá” vem com a adesão dos partidos Cidadania, Republicanos, Progressistas, PV, PMN e MDB.

Na abertura dos trabalhos, o presidente do Cidadania Araxá, Germano Afonso, saudou a todos os presentes e destacou este novo momento de transformação política que está sendo proposta para a população de Araxá, com chapas de prefeito e vice e de vereadores fortalecidas para uma campanha limpa e comprometida com as reais necessidades da cidade. “O partido Cidadania está oficialmente na coligação majoritária que tem Robson Magela como candidato a prefeito e Mauro Chaves como candidato a vice-prefeito.”

Robson Magela destacou que no período de pré-campanha, junto com Mauro Chaves, a população já estava abrançando o sentido de renovação política. “Agora com tudo oficializado, vamos continuar trabalhando para alcançar o nosso objetivo de fazer uma administração popular, aberta, ouvindo e executando aquilo que a população pede, pois atualmente nem o básico o poder público está dando conta de fazer em Araxá.”

Mauro Chaves ressaltou que a coligação “Nova Araxá” é um projeto que traz a união de pensamentos. “É um sentimento de renovação, principalmente da mentalidade política, no qual eu me sinto muito honrado em fazer parte compondo com o Robson Magela, por ter sido aprovado por aclamação para integrar essa chapa como vice-prefeito. Esta parceria é a porta de entrada de que a cidade de Araxá terá dias melhores, sobretudo, do interesse em fazer algo melhor para a comunidade.”