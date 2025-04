Copa do Mundo de MTB: Sueca Jenny Rissveds e norte-americano Christopher Blevins brilham na segunda etapa em Araxá

A sueca Jenny Rissveds (Canyon CLLCTV XCO) e o norte-americano Christopher Blevins (Specialized Factory Racing) foram os grandes protagonistas da segunda etapa da WHOOP UCI Mountain Bike World Series 2025 na modalidade Cross Country Olímpico (XCO). Disputada neste sábado (13), em Araxá, a prova da categoria Elite levou uma multidão às dependências do Grande Hotel, com direito a casa cheia e muita vibração do público.

No masculino, Blevins saiu com a vitória e assumiu a liderança geral das classificações do XCO e também do Short Track (XCC). O norte-americano, que já havia vencido a prova curta, consolidou o fim de semana perfeito com um sprint impecável no final da corrida principal.

A equipe Specialized Factory Racing dominou novamente o pódio masculino, mas desta vez sob forte pressão: um pelotão com dez atletas chegou junto à última volta, e foi apenas na subida final que o trio da Specialized se destacou. Blevins cruzou em primeiro, seguido pelo chileno Martin Vidaurre e pelo francês Adrien Boichis.

No feminino, Rissveds teve uma atuação dominante. Com um ataque certeiro na metade do percurso, abriu vantagem e pedalou sozinha até a vitória, garantindo sua quarta conquista em etapas da Copa do Mundo UCI XCO. A neozelandesa Samara Maxwell (Decathlon Ford Racing Team) ficou com o segundo lugar, enquanto a britânica Evie Richards (Trek Factory Racing – Pirelli) venceu o sprint final contra a canadense Jennifer Jackson (Orbea Fox Factory Team) e completou o pódio.

O percurso sofreu mudanças em relação à etapa anterior, oferecendo um desafio diferente: saíram as subidas curtas e intensas, entrou uma longa escalada de cerca de quatro minutos, completada em 10 voltas pelos homens e 9 pelas mulheres.

Final dramático e vitória de Blevins no XCO masculino

A prova masculina foi eletrizante. Dez atletas entraram juntos na última volta, entre eles os três do pódio, além de nomes como Victor Koretzky, Simone Avondetto, Luke Moir, Filippo Colombo, Fabio Puntener, Jordan Sarrou, Jofre Cullell Estape e Luca Schwarzbauer.

Foi Puntener quem tentou surpreender com um ataque na volta final, mas o trio da Specialized neutralizou a tentativa e assumiu o controle nos metros decisivos. Blevins mostrou força e técnica no sprint para garantir a vitória.

“Adoro esse tipo de corrida em que tudo acontece ao mesmo tempo e você precisa manter o foco total. Quando o Boichis me ultrapassou naquela subida, parecia que tinha um foguete nas pernas. Ele é brilhante. E o Martin também teve uma corrida incrível”, comentou Blevins, celebrando a vitória em equipe.

Entre os brasileiros, destaque para Ulan Galinski (Caloi Henrique Avancini Racing), que repetiu a 12ª colocação da etapa anterior e segue como o melhor do país em 2025. Alex Malacarne foi o 30º, seguido por Gustavo Xavier (43º), José Gabriel (49º), Nicolas Machado (50º), Mario Couto (55º), Sherman Trezza (58º) e Luiz Cocuzzi (60º).

“Muito feliz por manter a regularidade e perceber uma evolução em nível mundial. A torcida em Araxá é especial e fez a diferença nessas duas etapas”, afirmou Ulan.

Jenny Rissveds impõe ritmo e conquista vitória solo no XCO feminino

Campeã olímpica no Rio-2016, Rissveds surpreendeu com uma vitória solitária e estratégica. Com o calor forte e o trecho de subida castigando as atletas, a sueca fez um ataque cirúrgico na segunda volta e aos poucos construiu uma vantagem sólida até cruzar a linha de chegada com tranquilidade.

“Nunca tinha me sentido tão sozinha em uma corrida de Copa do Mundo. Estou ganhando confiança e isso é um grande avanço em relação ao último fim de semana”, comentou Rissveds.

Maxwell, vencedora da etapa anterior, largou forte e parecia comandar a prova, mas não conseguiu acompanhar o ritmo da sueca na segunda metade. A francesa Loana Lecomte (BMC Factory Racing) também tentou reagir, mas não conseguiu manter a intensidade.

“Tentei acompanhar o grupo no começo e depois entrar no meu ritmo. Talvez tenha atacado um pouco cedo, mas aprendi com o erro da semana passada”, completou Jenny.

Karen Olímpio foi a brasileira mais bem colocada, terminando na 28ª posição, seguida por Raiza Goulão (30ª), Hercília Najara (39ª), Sabrina Oliveira (41ª), Liege Walter (42ª) e Luiza Souza (43ª).

Domínio canadense e emoção brasileira na Sub-23

Na Sub-23 Feminina, a canadense Isabella Holmgren segue imbatível em Araxá. Venceu todas as provas da rodada dupla — duas no XCC e duas no XCO — e confirmou o favoritismo na categoria. O pódio foi completado por Valentina Corvi (Itália) e Ella Macphee (Canadá).

Mas quem levantou a torcida foi Giuliana Morgen, que terminou em 7º lugar em uma chegada emocionante — melhor resultado do Brasil nas duas etapas até aqui. Luiza Cocuzzi foi a 26ª e Carolina Ferreira, 30ª. Gabriela Ferolla não completou a prova.

No Sub-23 Masculino, o suíço Finn Treudler venceu novamente e garantiu a dobradinha nas duas etapas do XCO. O norueguês William Handley e o italiano Elian Paccagnella completaram o pódio.

Guilherme Galvão foi o brasileiro mais bem colocado, com a 28ª posição. Na sequência vieram Gustavo Roma (32º), Eiki Leôncio (33º), Vinicius Howe (36º) e Rafael Beghelli (38º).

Próxima parada: Nove Mesto, na República Tcheca

A temporada 2025 da WHOOP UCI Mountain Bike World Series segue para sua terceira etapa entre os dias 23 e 25 de maio, na tradicional pista de Nove Mesto, na República Tcheca.

O evento em Araxá foi realizado pela Associação Mountain Bike BH e pela Federação Mineira de Ciclismo, com patrocínio da CBMM, CODEMGE e CEMIG, e apoio do Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, e do Governo Federal, via Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte.