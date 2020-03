Copasa faz intervenções em duas captações para normalizar o abastecimento

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) está trabalhando em duas frentes para restabelecer o abastecimento de água na cidade. Devido as fortes chuvas que caíram em Araxá nos últimos dias, as captações dos córregos do Feio e da Areia foram afetadas. No córrego da Areia será necessária a construção de uma nova barragem para substituir a que se rompeu. Já no córrego da Areia há uma equipe, terceirizada pela Companhia, para desobstruir o setor de captação que foi atingido por muita terra, areia e galhos.

De acordo com a Copasa, uma empresa especializada em barragens vai iniciar as obras no córrego Feio nesta segunda-feira (2). A obra está orçada em mais de R$ 400 mil e será realizada com recursos da própria Companhia.

Ainda não há uma previsão sobre a regularização do serviço, mas caso não chova forte nos próximos dias a expectativa é de um restabelecimento gradativo.