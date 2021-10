“Cortejo da Beja”: Alunos aprendem sobre a preservação da tradição histórica de Araxá

Apresentação musical, teatro e resgate da cultura local. A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Núcleo de Incentivo à Leitura, realizou, nesta quinta-feira (27), o projeto “Beja em Flor: Cortejo e Visita Guiada ao Museu Dona Beja”. Em parceria com a Fundação Cultural Calmon Barreto, o cortejo concentrou professores e alunos da rede municipal para a valorização do patrimônio cultural e literário na cidade.

O público assistiu à apresentação de músicos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, peça teatral e visitação ao museu. O objetivo da ação é incentivar a preservação e conservação patrimonial, a tradição histórica e a promoção do trabalho de escritores locais, estimulando a frequência à Biblioteca Pública Municipal.

Atentos, os alunos aprenderam sobre a cultura araxaense e a história da Dona Beja. A apresentação teatral foi inspirada na obra do contista Agripa Vasconcelos: “A vida em flor de Dona Beja”.

“Precisamos despertar as crianças e adolescentes para a importância da cultura local. Esse resgate histórico precisa ser feito diariamente e muitos alunos tiveram a oportunidade de hoje conhecer um pouco mais sobre nossa história. Para quem quiser visitar o Museu Dona Beja, o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h”, destaca Cynthia Verçosa, presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto.