Creches e escolas infantis da Prefeitura de Araxá vão receber o espetáculo “Floresta Viva” na Semana da Criança

Uma abelha conhece uma formiga esperta e elas viram grandes amigas. Juntas, passam por diversas situações na floresta em que vivem, ao mesmo tempo que lutam contra alguns de seus predadores: os pássaros e tamanduás. Um dia, a floresta pega fogo e, a partir daí, começa uma grande aventura em busca da preservação do local.

Com essa história como pano de fundo, oito Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) receberão, na próxima semana, entre os dias 3 e 6 de outubro, o espetáculo “Floresta Viva”, da companhia de teatro BuZum!

As apresentações são gratuitas e aliam o espetáculo do palco com o conteúdo da sala de aula. Durante a passagem do BuZum! (teatro móvel itinerante), a companhia fornece para as instituições um material pedagógico para que os educadores trabalhem temas transversais nas aulas. As crianças ganham um teatro de papel para brincarem e criarem suas próprias histórias com seus bonecos e cenários.

“O teatro e a educação são o combustível que move a nossa companhia há 12 anos. Com a arte do teatro de bonecos, o BuZum! conscientiza e ensina as crianças, e porque não dizer adultos, de forma lúdica, ao abordar temáticas que são atuais e que necessitam da atenção de toda a sociedade. Em ‘Floresta Viva’ falamos sobre a importância de cuidarmos do nosso meio ambiente, em especial das nossas florestas”, explica a diretora do BuZum, Mari Gutierrez.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, complementa que a passagem do BuZum! pela cidade durante a Semana da Criança totalizará um público de 800 alunos. “Além disso, nesse projeto, existe a parceria para a distribuição do material pedagógico que será utilizado nas aulas como continuidade desta interessante e atrativa proposta de trabalho, que enriquece o dia a dia da escola e vai nos ajudar a educar em amplitude as nossas crianças”, diz.

Em Araxá, a apresentação do espetáculo “Floresta Viva” é viabilizada por meio da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com incentivo da Lei Rouanet, apoio da Prefeitura de Araxá e patrocínio da CBMM. A peça é voltada para crianças de 4 a 11 anos. Cada sessão dura em média 20 minutos.

Apresentações



3 de outubro (segunda)



– Cemei Querobina Gomes Borges, 9h30

– Cemei Francisca Querina Martins de Oliveira, 14h30 e 15h10

4 de outubro (terça)



– Cemei Marlene Braga Guimarães / Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, 9h30

– Cemei Araci Pedrelina de Lima, 14h30 e 15h10

5 de outubro (quarta)



– Emei Lucas Teixeira, 9h30, 14h30 e 15h10

6 de outubro (quinta)



– Cemei Dom Pixote, 9h30

– Cemei Azália Guimarães, 14h30 e 15h10