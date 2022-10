Credenciamento amplia oferta de atendimentos com médicos especialistas em Araxá

O atendimento especializado oferecido pela Prefeitura de Araxá foi reforçado com mais nove médicos especialistas credenciados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os primeiros profissionais credenciados, das áreas de ortopedia (4), pediatria (1), otorrinolaringologia (1), urologia (1), endocrinologia (1) e infectologista (1), já iniciaram o atendimento esta semana.

O processo de credenciamento ainda segue ativo para outras áreas como reumatologia, hematologia, dermatologia, angiologia, mastologia, gastrenterologia, neurologia e pneumologia.

O credenciamento de médicos especialistas tem como objetivo garantir a Araxá e microrregião o atendimento especializado aos pacientes com complicações das mais diversas áreas. Segundo a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, a gestão decidiu iniciar os atendimentos dessas especialidades que já foram preenchidas as vagas, visto a importância de atender com maior urgência a população.

“Visa a melhoria do acesso à Atenção Secundária em Saúde. Para se ter uma ideia, com a ampliação do quadro de médicos especialistas no município, a expectativa é triplicar a oferta de atendimentos de pediatria e dobrar os atendimentos de urologia, por exemplo”, reforça Cristiane.

Ela acrescenta que a estratégia visa também diminuir encaminhamentos de pacientes para outros municípios. “A gente quer que Araxá tenha assistência garantida em nível primário e secundário para os pacientes, tanto daqui quanto da microrregião. Isso vai permitir a redução no tempo de espera para uma consulta, ao mesmo tempo que evita o encaminhamento de pacientes para outra cidade, tornando o processo menos burocrático e mais ágil”, afirma.

Para passar pelo atendimento especializado, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) deve procurar um clínico geral na Unidade de Saúde mais próxima da sua residência. Lá será avaliado o caso para fazer o pedido dos exames necessários e emitir o encaminhamento. Posteriormente, o paciente deve apresentar os exames e documentação na Unidade de Saúde para que seja enviado para o Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, que por sua vez irá agendar a consulta na unidade onde oferece a especialidade demandada. Os novos especialistas prestam atendimento na Unisul, Uninorte e Unisa.