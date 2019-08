Crianças de seis meses a menores de um ano devem vacinar contra sarampo

A partir desta quinta-feira, 22 de agosto, os pais deverão levar as crianças de seis meses a menores de um ano para imunizar contra o sarampo, com uma dose da vacina tríplice viral (contra sarampo / rubéola / caxumba). A vacinação foi estendida para esse novo público alvo com intuito de aumentar a proteção contra a possibilidade de ocorrência de novos casos, seguindo a determinação do Ministério da Saúde. Referência técnica de Vigilância em Saúde, Telma Di Mambro, destaca a importância de levar o cartão de vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência.

O sarampo é uma doença com alto potencial de transmissão que apresenta variação sazonal (temporário), e aumento da incidência no período entre o final do inverno e o início da primavera, ou após estações chuvosas. Uninorte, Uninordeste, Unileste, Unioeste e Unisa – coordenadas pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, estarão disponíveis com as doses da vacina, das 8h às 16h30. Nas quartas-feiras, a Unicentro ficará aberta até às 19 horas.

Saiba quem deve se vacinar contra o sarampo