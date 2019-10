Cronograma em escolas, instituições e show de forró no Tri Ciclo em Araxá

Foto: Carla Mesquita

Teatro infantil em escolas e instituições, oficina para educadores da primeira infância e show de forró com classificação livre na programação do projeto Tri Ciclo Espetáculos, edição Araxá. Entre os dias 04 e 08 de novembro de 2019 acontecem atrações do projeto patrocinado pela CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), efetivado através da Lei de Incentivo à Cultura – Ministério da Cidadania. Projetado pelas diretoras da Tri Ciclo Produções, Cynthia Verçosa e Lívia Ferolla, a proposta contempla públicos distintos nos cinco dias do cronograma selecionado para Araxá, todo gratuito.

Cauê Salles ministra oficina “Brincadeiras Teatrais” para 20 educadores da primeira infância na noite de 04 de novembro, no Centro de Formação Profissional Júlio Dário. As inscrições limitadas serão realizadas entre os dias 28/10 a 01/11, ou até as vagas serem preenchidas.

Iniciando dia 04 de novembro, pela manhã, uma maratona de 08 apresentações, que segue até a tarde de 07/11 da peça “Brincando Com o Tempo”, da atriz Rosana Loren, com participação de Rê Mineira, em escolas municipais na zona rural e perímetro urbano, particulares, Apae e Recanto do Idoso São Vicente de Paulo. O espetáculo comemora 15 anos de turnê e retrata a história da menina Mariola que tem uma agenda totalmente preenchida com atividades e tem que lidar com a ansiedade de cumprir os inúmeros compromissos fora da sala de aula.

Na sexta-feira, 08 de novembro, às 21 horas, no Grann Hall, tem Forró de Juventino com Tino Gomes e banda. Tino tem várias vertentes culturais, atuou em novelas da Rede Globo como Caminho das Índias, Malhação, e da minissérie ‘A Cura’ com o personagem Leleco, é cantor, humorista e compositor. Natural de Montes Claros ele tem 15 discos gravados, e proporciona no show de forró pé-de-serra um repertório de canções de Dominguinhos, Luiz Gonzaga, além de músicas autorais.

09 ANOS DE TRI CICLO

Em quase uma década o projeto Tri Ciclo Espetáculos, que é um desdobramento de ações culturais desenvolvidas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, valoriza a cultura de toda uma comunidade. Na proposta em cada município atendido nesses 09 anos, conhecemos histórias e costumes, e encantamos as pessoas com o reconhecimento do valor artístico. De 2011 até outubro de 2019 promovemos a circulação de espetáculos gratuitos de teatro, dança, música, circo e oficinas de formação e qualificação nos mesmos segmentos para educadores da rede de ensino municipal, estadual, particular, profissionalizante e comunidade em geral. Realizamos nesse período 281 atrações para um público de 228.637 pessoas nas cidades de Araxá, Sacramento, Salitre de Minas, Uberaba, João Pinheiro e Brasilândia de Minas.