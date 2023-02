CTA realiza distribuição gratuita de preservativo durante o Carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), realiza a distribuição gratuita de preservativos durante a programação do Carnaval de Rua Fest Folia Araxá, no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.

De acordo com a coordenadora do CTA, Roberta Duarte da Silva, o objetivo é conscientizar a população sobre o uso do preservativo. “O preservativo tem que ser usado o ano inteiro, mas durante o Carnaval as pessoas estão mais vulneráveis, conhecem gente nova e é preciso reforçar o trabalho de conscientização. Por isso, contamos com uma tenda no Carnaval Fest Folia para realizar a distribuição”, afirma.

“As doenças transmitidas pelo sexo sem proteção são graves e, por isso, a prevenção é muito importante. Aproveitamos o Carnaval também para alertar sobre a necessidade de fazer o teste, principalmente para as pessoas que tiveram um contato sexual desprotegido”, reforça.

Os testes são realizados gratuitamente no CTA, que fica localizado na rua Calimério Guimarães (anexo ao Laboratório Municipal), número 850, Centro. Os testes são realizados às segundas, quartas e quintas-feiras, das 7h às 8h.

Confira a programação do Fest Folia Araxá Carnaval 2023

Sexta-feira, 17/02

– 19h – Cortejo saindo do Teatro Municipal Maximiliano Rocha rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Tri ciclo Espetáculos, Bloco Magnólia (Belo Horizonte) e Bloco Subaco do Cristo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 20h – Show do Bloco Havayanas Usadas (Belo Horizonte);

– 21h – Grupo Dennis Samba.

Sábado, 18/02

– 19h – Concentração na Avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco das Empoderadas, Bloco do Zé, Bloco Panelão de Minas, Bloco Vai Que Cola e Bloco Vapo-Vapo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 20h – DJ MC Max;

– 23h – Clebinho e Banda.

Domingo, 19/02

– 16h – Concentração na Rua Dr. Edmar Cunha (porta do SESC), saindo às 19h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco Vai Quem Quer e Bloco Pretas Pretinhas.

– 18h – Concentração na Avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Panelão de Minas e Vai Que Cola.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

-14h – Matinê com Nilton Kulet e Banda;

– 20h – DJ’s;

– 23h – Banda 100% Chinelinho.

Segunda-feira, 20/02

– 18h – Concentração na Avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco das Empoderadas, Bloco do Zé, Bloco Panelão de Minas e Bloco Subaco do Cristo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 20h – DJ’s

– 23h – Banda Swing Novo

Terça-feira, 21/02

– 16h – Concentração na Avenida Edmar Cunha (porta do SESC), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco Vai quem Quer e Bloco Pretas Pretinhas;

– 18h – Concentração na avenida Getúlio Vargas (Secretaria de Ação Social), saindo às 20h rumo ao Estádio Fausto Alvim – Blocos participantes: Bloco Panelão de Minas, Bloco Vai que Cola e Bloco Vapo-Vapo.

Estacionamento do Estádio Fausto Alvim

– 14h – Matinê com Nilton Kulet e Banda;

– 20h – DJ’s;

– 23h – Banda Nosso Flow.