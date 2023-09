Cultura indígena é tema do 2° dia da Primavera dos Museus

Um momento de imersão e conhecimento. A programação do 2° dia da 17ª Primavera dos Museus em Araxá trouxe ao Museu Dona Beja as tradições e costumes da cultura indígena. O evento contou com a participação de 47 alunos das escolas municipais Alice Moura e Dona Gabriela.

Nas atividades, os índios remanescentes da tribo Arachás pajé Karcará Uru e cacique Al Java contaram para as crianças a história do grupo e demostraram, por meio da dança e objetos indígenas, um pouco de seus costumes.

Em seguida, o psicólogo Matheus Severino da Secretaria Municipal de Saúde, ministrou a dinâmica “Respeitando o Espaço” e a roda de conversa “Diversidade e seu Conceito”, que buscaram retratar a convivência em sociedade e as diferenças.

A programação da 17ª Semana dos Museus continua nesta quinta-feira (21), com um evento voltado ao público LGBT+ e a toda comunidade, no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá, a partir das 18h30.