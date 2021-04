Cultura Inglesa Araxá aprova 94 alunos nos Exames de Cambridge

A Cultura Inglesa Araxá manteve o sucesso na aprovação de seus alunos nos Exames de Cambridge mesmo em um ano de pandemia. Um total de 94 alunos foram aprovados no teste de proficiência em inglês e receberam os certificados de Cambridge English – braço da Universidade de Cambridge, uma das mais importantes da Inglaterra.

Através da Cambridge English Language Assessment o exame de Cambridge é aplicado em diferentes níveis no Brasil e em mais de 150 outros países. O exame é reconhecido internacionalmente por instituições, empresas e órgãos governamentais. Também é aceito como comprovação de proficiência em inglês em cursos no Brasil e no exterior. A Cultura Inglesa Araxá é centro de aplicação destes exames e seus alunos, no final de cada curso, passam por essa avaliação externa internacional.

Alguns depoimentos de alunos e pais mostram a importância dessa etapa de sucesso que a Cultura Inglesa tem a alegria de compartilhar.

Os formandos aprovados no final do último semestre são dos níveis KET, PET, FCE e CAE. A diretora acadêmica Valma Ashidani e a diretora de gestão, Valda Sánchez, da Cultura Inglesa Araxá, parabenizam os alunos pelo êxito alcançado.

Marcos Paulo Teotonio – KET

“O Exame de Cambridge pra mim e para muitos outros é símbolo de aprendizado da Língua Inglesa, além de emitir um certificado reconhecido internacionalmente após sua conclusão, a Cultura Inglesa Araxá, sua equipe de professores, qualidade de ensino e infraestrutura me possibilitaram atingir esse objetivo, que impulsiona cada vez mais a minha vida pessoal e profissional.”

Thaiza Cristina- PET

“Passar no exame de Cambridge foi uma conquista muito importante para mim, resultado de muito esforço e dedicação. O auxílio de todos os professores sensacionais que tive ao longo de todos esses anos estudando na Cultura Inglesa, foi muito necessário para essa aprovação. Com certeza o Certificado abrirá várias portas para o meu futuro profissional e pessoal, uma vez que o inglês é essencial hoje em dia. Sou grata por ter tido essa oportunidade e estou muito feliz com o resultado!

Luana Testa – FCE

“Foi muito importante para mim, significou uma nova etapa na minha vida, com um diploma novo, e a certeza que estou no caminho certo! Além de novos conhecimentos, consigo também me sair melhor em processos seletivos, o que é muito importante na fase de vestibulares e estudos que estou.”

Kaique Heleno – KET

“Conquistar este Certificado significa que consegui aprimorar meu nível de inglês, a ponto de passar em uma prova internacional tão importante como a Cambridge. Entendo que foi apenas o primeiro desafio e que avaliações mais difíceis virão. Este Certificado pode mudar o meu posicionamento no mercado de trabalho no futuro, pois as vagas de trabalho existentes requerem que os candidatos a ela falem inglês, além de você conseguir se comunicar com nativos ou até mesmo ir para outro país, por isso falar inglês pode te ajudar a alcançar prosperidade na sua vida em geral. ”

Felipe Augusto Ribeiro – CAE

“Passar no CAE foi um desafio, mas quando chegou o resultado da prova eu fiquei grato por ter aplicado, porque significou a confirmação do meu nível de inglês e a aquisição de um certificado válido em muitas instituições internacionalmente. Esse certificado, além de me possibilitar viajar e me comunicar com mais pessoas ao redor do mundo por saber falar inglês, pode também abrir novas portas no meu futuro, como lugares diferentes para morar, estudar e trabalhar. Além disso, aumenta minhas chances de conseguir certas vagas, o que pode ser muito útil.”

Mizael Paiva Aguiar – pai dos alunos Ana Cecilia (FCE) e Artur (CAE)

“Sabedor da importância de uma segunda língua, em especial o inglês, a prova de Cambridge é que me dá a medida exata do nível dos seus filhos. Feliz com a Cultura Inglesa que me deu condições para alcançar os objetivos. Cecília e Artur sabem que é a Cultura que lhes deram o conhecimento para o sucesso alcançado na prova.”

Nilza Pereira da Rocha Sousa – mãe do aluno Roberto Pereira (KET)

“A aprovação no exame de Cambridge trouxe mais confiança e motivação ao Roberto, fazendo com que o caminho para a melhoria das habilidades linguísticas dele ficasse mais claro e mais retilíneo. A partir do momento que ele soube do resultado do exame, pode-se notar durante as aulas remotas que ele passou a expressar ainda mais satisfação e alegria demonstrando que o aprendizado de inglês se tornou mais agradável, eficaz e gratificante para ele. Quaisquer que sejam seus objetivos ou ambições, sejam eles pessoais ou profissionais, a qualificação de um certificado reconhecido como o de Cambridge representa uma marca de excelência que possui a aceitação e a confiança de milhares de organizações no mundo todo. ”

Edmundo Burgos Cruz – pai da aluna Laura Burgos (FCE)

“A aprovação da minha filha no Exame de Cambridge constitui um marco muito importante na formação acadêmica dela. O certificado dessa prestigiosa instituição com certeza ajudará nos seus estudos futuros e no desenvolvimento de novas habilidades para atuar num mundo cada vez mais conectado e em constante transformação onde a comunicação é essencial para o intercâmbio de ideias e conhecimento. ”

Álvaro Andrade – pai do aluno Simão Pedro (PET)

“Esta aprovação, é muito importante, pois mostra que Simão Pedro, está focado em uma língua estrangeira de muito peso. Não só acredito, mas tenho certeza de que com o Certificado de Cambridge ele estará mais preparado para alçar novas conquistas de níveis internacionais.”