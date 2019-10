Cultura Inglesa Araxá já desenvolve atividades do Google for Education

A Cultura Inglesa Araxá já proporciona aos seus alunos algumas atividades desenvolvidas a partir do ‘Google for Education’, plataforma colaborativa que permite otimizar o contato entre os usuários. O sócio/fundador da Nuvem Mestra, Antônio Francisco dos Santos, conhecido como Tony Santos, esteve em Araxá onde se reuniu com a direção da Cultura Inglesa e também com o corpo docente da instituição. A Nuvem Mestra é a empresa partner premier da Google for Education, consultoria referência de implantação e capacitação em tecnologias educacionais no Brasil e na América Latina.

“O Google for Education é um projeto pedagógico com auxilio tecnológico para ajudar no trabalho de sala de aula. É uma ferramenta que contribui com o professor para mudar um pouco o protagonismo nas aulas. O aluno começa a ter uma participação maior e o professor um papel mais de guia. Trata-se da famosa sala invertida com metodologias ativas”, explica Tony Santos.

O projeto teve início na Cultura Inglesa Araxá há cerca de quatro meses e segundo Tony está avançando acima das expectativas. “Cito três exemplos de atividades que já estão sendo desenvolvidos pelos alunos aqui na cidade: o aplicativo Hangout que é uma ferramenta de videoconferência utilizada por alunos que estão viajando e podem assistir as aulas ao vivo que qualquer lugar do mundo, interagindo em tempo real com os professores e compartilhando todo o material das aulas; o projeto de realidade virtual com a utilização de óculos especiais que transformam imagens em 360º e os alunos entram dentro de ambientes propostos pelo material didático, como caminhar em um restaurante relatando o que está vendo neste ambiente ou em um determinado local de um país qualquer; e também utilização de drives compartilhados. A partir de outubro será disponibilizado o Google Classroom que é uma sala de aula na ‘nuvem’ para o aluno fazer tarefas e trabalhos online com acompanhamento simultâneo dos professores”, revela o sócio/fundador da Nuvem Mestra. Ele revela ainda que há quase uma centena de outros projetos que serão implantados em Araxá com retorno direto na melhoria da qualidade do processo ensino/aprendizado.

Tony Santos elogiou muito tanto a estrutura da Cultura Inglesa Araxá como também o material humano da escola araxaense. “A Cultura Inglesa em Araxá está de parabéns porque tem uma visão moderna e inovadora. Está sendo pioneira neste trabalho tecnológico e é a única instituição de cursos livres a ter a liberação para utilizar o Google for Education. A escola tem uma estrutura realmente fantástica e eu gostei mais ainda das pessoas que tocam esta estrutura, pois são comprometidas e dinâmicas. Gostei muito da motivação de todos os profissionais e do interesse demonstrados pelos alunos”, avalia Tony.

As diretoras da Cultura Inglesa Araxá, Valda Sánchez e Valma Ashidani, são duas entusiastas pela educação de qualidade e estão muito entusiasmadas com a implantação do Google for Education. “Acreditamos que a educação pode mesmo fazer toda a diferença e por isso estamos investindo neste projeto tão inovador e que representa uma conquista especial para a Cultura Inglesa em todo o Brasil junto ao Google. É uma oportunidade única de oferecer algo realmente diferente e que significa um grande ganho para todos os nossos alunos”, afirma Valda.

Segundo ela, neste mês de outubro a Cultura Inglesa Araxá vai promover uma semana de eventos para os alunos quando as contas do Google for Education serão entregues a eles. “O uso destas ferramentas é muito importante na medida que a Cultura Inglesa sempre trabalha para que o aluno ao aprender uma nova língua, também aprenda automaticamente a cultura daquele povo falante no nosso caso da língua inglesa. Nos preocupamos tanto em ensinar o idioma como também o conteúdo. O importante não é só falar, mas saber o que falar. Portanto estas ferramentas tecnológicas vêm para aliar o conhecimento dos nossos alunos em termos de tecnologia à parte pedagógica para que tenham muito mais conhecimento”, conclui Valda.