Cultura Inglesa Araxá promove entrega de Certificados de Cambridge

A proficiência na língua inglesa se torna mais importante a cada dia, em um mundo cada vez mais globalizado. A Cultura Inglesa Araxá proporciona um grande diferencial a seus alunos, que duas vezes ao ano têm a oportunidade de medir o nível do seu aprendizado através dos Exames de Cambridge Assessment English, o departamento de exames da Universidade de Cambridge.

Nesta última sexta-feira (21), a Cultura Inglesa Araxá entregou mais 36 Certificados de Cambridge nos níveis KEY, (KET), Preliminary (PET), e First (FCE). O Certificado Cambridge é reconhecido por mais de 25 mil instituições acadêmicas, governos e empresas em todo o mundo e garante acesso à vagas de emprego e em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no Exterior.

A cerimônia de entrega dos Certificados de Cambridge foi comandada pelas diretoras da Cultura Inglesa Araxá, professoras Valda Sánchez, diretora de gestão e Valma Ashidani, diretora acadêmica. Além da presença dos alunos e professores, amigos e familiares lotaram o auditório da principal escola de língua inglesa de Araxá.

O jovem Luca Gea Ribeiro, 19 anos, recebeu o diploma do First (FCE) durante a solenidade e falou, em inglês, representando todos os alunos. Ele estuda na Cultura Inglesa Araxá há cerca de 6 anos e destaca a qualidade do ensino oferecido através da metodologia, dos profissionais e da estrutura da escola.

Segundo ele, ficou muito emocionado, pois fez questão de homenagear o avô já falecido que foi seu grande incentivador a estudar inglês. “Tenho certeza que meu avô está muito orgulhoso de mim hoje”, afirma Luca.

Maria Luiza Kamoda Rodrigues tem 16 anos e também recebeu o Certificado de Cambridge no nível First (FCE) e está achando muito gratificante ter alcançado êxito após o esforço de vários anos de estudo. “Este diploma vai me ajudar a ter acesso a uma universidade de qualidade e vai fazer diferença na minha vida profissional”, diz Maria Luiza.

Todo orgulhoso o pai, Marcio Rodrigues, afirma que o inglês hoje é indispensável. “Recentemente a Maria Luiza viajou para o exterior e comprovou quão importante é ter fluência na língua inglesa. Fiquei muito feliz em vê-la se comunicando com facilidade em outro idioma. Além disso, o inglês vai ser fundamental na sua vida profissional. Eu também estudei na Cultura Inglesa que realmente é uma excelente escola e na direção das professoras Valda e Valma se tornou uma grande referência no ensino da língua inglesa em Araxá”, revela Marcio.