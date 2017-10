Cultura Inglesa recebe representantes de Cambridge Assessment English

A Cultura Inglesa Araxá recebeu a visita de representantes de Cambridge Assessment English. O gerente de Avaliações, Alberto Costa, e a gerente de Desenvolvimento de Negócios, Roberta Lima, dois dos representantes da universidade inglesa no Brasil ministraram um treinamento para os profissionais da Cultura Inglesa Araxá.

A diretora Acadêmica da Cultura Inglesa Araxá, Valma Ashidani, explica que além do curso para os professores, Alberto e Roberta também tiveram a oportunidade de prestigiar a entrega de certificados aos 68 alunos da Cultura Inglesa Araxá recentemente aprovados nos exames de proficiência da língua inglesa pela Universidade de Cambridge.

Valda Sánchez, diretora de Gestão da Cultura Inglesa Araxá, diz que a Cultura Inglesa no Brasil é parceira de Cambridge Assessment English há mais 80 anos e a unidade de Araxá há mais de 30 anos. “Portanto é uma parceria consolidada e que constantemente estreita os laços e conhecimentos. Quanto mais perto estivermos de Cambridge Assessment English mais competências teremos para fazer um trabalho que visa a certificação internacional há todos os nossos alunos”, explica Valda.

Segundo ela, o departamento acadêmico da Instituição é muito competente e a oportunidade de novos aprendizados é fundamental para o crescimento de cada um. “Este é o grande diferencial da Cultura Inglesa em todo o Brasil. Somos conhecidos em todo o país pela qualidade do ensino oferecido. E para sermos uma escola de ponta precisamos buscar o que há de mais moderno em termos de metodologia de ensino e Cambridge Assessment English representa exatamente isto. Portanto termos a oportunidade de ter a presença da Universidade de Cambridge aqui dentro da nossa escola, através dos seus representantes trazendo as principais novidades e tendências representa um ganho significativo”, afirma Valda.

Roberta explica que a Cultura Inglesa Araxá é um centro autorizado de aplicação dos exames de proficiência em inglês habilitado pela Universidade de Cambridge para oferecer e aplicar as provas elaboradas na Inglaterra para todos os candidatos de Araxá e região. “Por isso a unidade recebe todo o apoio necessário da universidade para receber os candidatos que procuram por uma certificação internacional reconhecida no mundo inteiro”, diz Roberta.

“O exame de Cambridge vem também validar e coroar todo o trabalho que a Cultura Inglesa de Araxá faz com o ensino de língua inglesa. Então os alunos aqui começam a estudar inglês, tem um nível de preparação muito alto e a qualidade do ensino oferecido é comprovada com a excelente média de aprovação nos nossos exames”, revela Alberto.

Eles destacam que a Universidade de Cambridge é uma instituição de mais de 800 anos de existência que atua em todas as áreas do conhecimento. “Trata-se, portanto de uma universidade de muita tradição e que já formou 87 vencedores do Prêmio Nobel”, lembra Roberta.

Segundo ela, as certificações de Cambridge abrem muitas oportunidades para a vida dos alunos através da validação do conhecimento marcando as etapas do desenvolvimento no aprendizado da língua inglesa. “Com a certificação de Cambridge o aluno pode comprovar o seu nível de proficiência no idioma no mundo inteiro possibilitando que estudem em universidades fora do Brasil e tenham excelentes oportunidades de emprego” diz.

“O nosso trabalho é sempre voltado a dar todo o suporte à Cultura Inglesa, não só no processo de aplicação dos exames de Cambridge, mas também na preparação dos professores, atuando em conjunto para alcançar o objetivo único que é promover a educação de qualidade”, completa Roberta.

“A Cultura Inglesa de Araxá é um centro educacional bastante representativo e por isso merece toda a nossa atenção e é sempre uma satisfação estar aqui. O trabalho desta unidade é desenvolvido com muita propriedade e a gente vem aqui reforçar ainda mais a experiência dos profissionais que atuam na certificação de Cambridge nesta escola e trocarmos informações”, revela Alberto.

“Os resultados auferidos pela Cultura Inglesa Araxá são altamente positivos seja no envolvimento de toda a comunidade escolar, como na preparação dos alunos, e também no índice de aprovação nos exames de Cambridge. Já estive em Araxá anteriormente e constato que a unidade oferece um trabalho completo”, avalia Roberta.

“A Cultura Inglesa Araxá tem realmente muito a ensinar para todos nós inclusive. É a minha primeira vez em Araxá apesar de conhecer a direção desta escola há muito tempo. A unidade tem um foco acadêmico muito claro e os alunos conseguem alcançar uma excelente formação voltada para diversas áreas e são preparados para enfrentar os desafios futuros da vida acadêmica e da carreira profissional em termos da língua inglesa”, conclui Alberto.