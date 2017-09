Curso de Fisioterapia do Uniaraxá recebe Menção Honrosa em evento científico

Os cursos de Fisioterapia e de Estética e Cosmética do Uniaraxá participaram recentemente do 8º Simpósio em Saúde (8º SIM Saúde 2017) em Araçatuba (SP), promovido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). O Simpósio contou com programação científica de apresentação de palestras e minicursos, além de uma mostra de trabalhos acadêmicos científicos originais, no formato de Roda de Conversa.

No evento, os Cursos de Fisioterapia e de Estética participaram de forma ativa enviando ao todo 11 trabalhos, sendo um desenvolvido pelo Curso de Estética e 10 desenvolvidos pelo Curso de Fisioterapia, sob orientação de diversos professores do Curso de Fisioterapia do Uniaraxá.

Para apresentação dos trabalhos no Simpósio, representaram o Uniaraxá, Khyara Lopes Caixeta, acadêmica do Curso de Fisioterapia, Mathaus Andrey Cândido Custódio, fisioterapeuta e ex-aluno do Curso de Fisioterapia Uniaraxá, e a professora do Curso de Fisioterapia, Ana Paula Nassif Tondato da Trindade. Após a apresentação dos trabalhos, foi realizada uma eleição para escolha dos melhores trabalhos, sendo destaque os trabalhos apresentados pela aluna Khyara e pela professora Ana Paula, que receberam Menção Honrosa pela excelência de qualidade.

Todos os trabalhos encaminhados e apresentados no Simpósio serão publicados em edição especial do periódico científico Archives of Health Investigation – ISSN 2317-3009, qualis B4.