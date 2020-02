Dada a largada para o Fliaraxá 2020

Foi dado o pontapé inicial para o IX Fliaraxá – Festival Literário de Araxá, que será realizado no município de 1 a 5 de Julho de 2020. Na última segunda (17), o Sempre Um Papo e a CBMM receberam em Araxá a escritora Nádia Gotlib para uma conversa sobre Clarice Lispector, autora patrona da próxima edição do Festival. No dia do evento, foi feita a doação de 469 livros, sendo 459 de Clarice Lispector, entre adultos e infantis e 10 obras de Nádia Gotlib. A entrega foi feita para 11 escolas e entidades de Araxá, sendo elas: Escola Estadual Dom José Gaspar, Centro de Referência da Cultura Negra, CEFET-MG – Campus Araxá, Apac – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, Biblioteca Municipal Viriato Corrêa, Academia Araxaense de Letras, Uniaraxá – Centro Universitário do Planalto de Araxá, Colégio Gabarito, Colégio Dom Bosco, Colégio Atena e o Colégio São Domingos.

Entre os títulos de Clarice Lispector doados estão: A bela e a fera, A descoberta do mundo, A legião estrangeira, A maça no escuro, A mulher que matou os peixes, A via crucis do corpo, A vida íntima de Laura, Água Viva, Aprendendo a viver imagens, As palavras nada têm a ver com as sensações, Clarice na Cabeceira – Crônicas, Jornalismo, Romances-, Como nasceram as estrelas – doze lendas brasileiras, Doze lendas brasileiras – como nasceram as estrelas, Correio feminino, Correio para mulheres, Correspondências, Entrevistas, Laços de família, Minhas queridas, O Ilustre, O mistério do coelho pensante, O Tempo, Onde estivestes de noite, Outros Escritos, Para não esquecer, Perto do coração selvagem, Quase de verdade, Só para mulheres, Todas as crônicas, Todos os contos, Um sopro de vida, e Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres.