DançaAraxá 2020 começa nesta sexta-feira em formato inédito

O Dançaraxá 2020 chega à sua 20ª edição com toda a tradição e competitividade que o fez tornar referência para milhares de dançarinos de todo o país. Neste momento de precauções pela a pandemia, a organização optou pela realização do festival de forma 100% online e digital, inédito em edições anteriores, o que explora ainda mais o seu potencial e também o talento de todos os competidores.

O evento é uma referência para o setor da dança, possui uma das maiores premiações do Brasil, com um total de 7 mil reais em prêmios para os melhores bailarinos e melhores grupos. Além disso, conta com um corpo de jurados composto por profissionais da dança de renome nacional e internacional como Adriana Assaf, Adriana Vilela, Caio Nunes, Cecília Kerche, Edson Santos, Katiah Rocha, Gladstone Navarro e Otávio Nassur.

Com essa edição 100% online, o festival pôde restaurar a prática da arte da dança durante a pandemia, fazendo com que as escolas retomem suas aulas, mesmo que digitais, motivando os dançarinos a ensaiarem dentro de suas casas. Estes dançarinos irão participar com a inscrição de vídeos gravados em suas próprias casas (gênero lockdown) ou com vídeos pré-gravados (participações gravadas em sala de aula ou até mesmo outros festivais). Foram mais de 300 coreografias e mais de 70 de grupos inscritos, de todas as regiões do país e até internacionais.

Nestes últimos dias aconteceram também três oficinas, palestras e um bate papo ao vivo sobre os desafios da dança e todas as perspectivas do setor para 2021, com grandes profissionais do setor cultural, todas online e gratuitas.

O “20º Dançaraxá – Festival Internacional Web Dance 2020” irá acontecer nos dias 6, 7 e 8 de novembro sendo, dia 6/11 – a partir das 16 horas, e dias 7 e 8/11 – a partir das 14 horas. A transmissão digital será via site Vimeo.com, sendo possível assistir sem qualquer tipo de inscrição ou cadastro, apenas pesquisando pelo Dançaraxá na plataforma.

“Agradecemos a todos os participantes, escolas, alunos e ao público em geral pela adesão ao festival deste ano, que mesmo com todas as adaptações será um grande sucesso. Esperamos contar novamente com vocês nas próximas edições, que também serão híbridas (presenciais e online)”, destaca a organizadora do festival, Elaine Afonso Borges.

O projeto é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura e Governo Federal. Conta com o patrocínio master da CBMM, e também o patrocínio da Fundação Rio Branco e da Bem Brasil.