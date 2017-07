Delegação esportiva de Araxá disputa etapa regional do JEMG

Cerca de sessenta alunos, professores e técnicos da Secretaria Municipal de Esportes, embarcaram para a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), que acontece de 10 a 15 de julho, em Ituiutaba. Estão previstos, em média, 11 mil estudantes, de 1.078 escolas de Minas Gerais, participando das mais de 2 mil e 200 partidas nas modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez. O JEMG é o maior e mais importante programa esportivo-educacional do estado, além de ser uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática do desporto e a construção da cidadania de alunos-atletas, na faixa etária de 12 e 17 anos.

A delegação composta por alunos e professores participaram da etapa microrregional do JEMG e se classificaram entre os três primeiros colocados de cada modalidade, em cada módulo e faixa etária.

Alunos e professores das Escolas Estaduais Maria de Magalhães, Armando Santos, Anacleto Giraldi, Luiza de Oliveira Faria e do Colégio Atena representam Araxá nas seguintes modalidades: Módulo I – Handebol Masculino (12 a 14 anos); Módulo I – Voleibol Feminino (12 a 14 anos); Módulo I – Peteca Feminino (12 a 14 anos); Módulo I – Peteca Masculino (12 a 14 anos); Módulo II – Peteca Feminino (15 a 17 anos); Módulo II – Peteca Masculino (15 a 17 anos); Voleibol de Praia Feminino II (15 a 17 anos); Voleibol de Praia Masculino II (15 a 17 anos) e Xadrez Masculino II (15 a 17 anos).

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, ressaltou a importância do apoio da Prefeitura com o transporte para a viagem da delegação araxaense “Nós que amamos o esporte e sabemos da sua importância para a comunidade de um modo geral, trabalhamos com alegria. A partir do momento que todos se envolvem – mães, dos pais, dos professores e, acima de tudo, dos estudantes – há uma maior interação entre os todos os envolvidos e a motivação torna-se mais abrangente, destaca o secretário.