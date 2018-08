Destaques da reunião ordinária da Câmara Municipal – 14/08/2018

Em reunião ordinária realizada na terça-feira (14), no Teatro Municipal, a Câmara Municipal de Araxá apresentou Moção de Pesar ao falecimento do ex-atleta Nélio Neves, um dos principais jogadores que escreveu sua história no Araxá Esporte Clube. Ele faleceu no dia 9 de agosto, aos 95 anos.

De acordo com o revezamento estipulado pela Mesa Diretora, utilizaram a tribuna os seguintes vereadores: Edinho Souza (PTB), Emílio de Paula Castilho (PR), Hudson Fiuza (PSL), Fárley Pereira de Aquino (DEM), Fernanda Castelha (PSL), Carlos Roberto Rosa (Roberto do Sindicato – SD) e César Romero da Silva (Garrado – PR).

Edinho Souza

Edinho Souza comentou a inauguração da Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva, no bairro Pão de Açúcar 4. Com arquitetura moderna, a escola possui 868 m² de área construída e custou cerca de R$ 1,5 milhão. O investimento vai atender 240 alunos do ensino fundamental, com faixa etária entre 4 e 10 anos.

Edinho lembrou que a Escola Municipal Alice Moura será inaugurada no próximo dia 17 de agosto para atender crianças com idade entre 6 e 10 anos, do 1º ao 5º ano.

O parlamentar também destacou que na terça-feira (14) a Prefeitura de Araxá apresentou veículos e máquinas que serão utilizadas para atendimento ao setor rural e intervenções da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O maquinário moderno vai melhorar as condições de estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção rural. Já os caminhões vão possibilitar a coleta seletiva de lixo.

Emílio de Paula Castilho

As obras em andamento e inauguradas recentemente pela Prefeitura de Araxá também foram comentadas pelo segundo orador da tarde. O vereador Emílio lembrou que próximo à Escola Municipal Alice Moura, serão construídos o Centro Municipal de Educação Infantiil (Cemei) Dom Pixote e uma praça de esportes. Ele também mencionou a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que tem estrutura para uma cidade de 200 mil habitantes, realiza mais de 400 atendimentos por dia e possui, segundoe ele, estrutura elogiada por profissionais da saúde e pacientes.

– Indicação – Estacionamento para motocicletas na avenida Imbiara, nas proximidades do restaurante Tarantela, com as respectivas sinalizações vertical e horizontal.

– Moção de Congratulações – À promotora de eventos Fernanda Moura de Assis, e às vencedoras do Concurso Miss Plus Size: Fernanda Pirola, como Miss Plus Size Araxá 2018; Jane Soares, 1ª Princesa; e Gabriele Rodrigues, 2ª Princesa.

– Moção de Congratulações – Aos organizadores da 5ª edição da competição ForrestRun – Desafio das Tormentas, Leandro Cardoso e Thiago de Melo, pelo sucesso da recente realização da competição, na região da Serra da Canastra.

– Moção de Congratulações – Aos atletas de Araxá melhores classificados na competição Forrest Run, no último dia 28 de julho.

– Indicação – Ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), estudo para recapeamento na BR-452, no trecho entre Araxá e Uberlândia, especialmente na altura do KM 280, na região da Pedra Grande.

– Indicação – Ao atleta Evandro Carlos da Silva, pela conquista do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, na categoria Master, no Campeonato Nacional de Seleções, disputado no Rio de Janeiro, representando a Seleção de Minas Gerais.

O parlamentar finalizou convidando a população para participar do “Bem Social”, evento realizado por seu gabinete. O Encontro Social e Filantrópico irá ocorrer em parceria com a Casa da Sopa São Benedito, no dia 25 de agosto, a partir das 14h, no campo do Vila Nova. Além da distribuição de roupas e sapatos, haverá aferição de pressão arterial, teste de acuidade visual, esclarecimento de dúvidas jurídicas e atividades recreativas.

Hudson Fiuza

O vereador Hudson apresentou diversos requerimentos que contemplam serviços urbanos e trânsito. O parlamentar também sugeriu algumas indicações solicitando melhorias na área de exames do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran MG), em Araxá.

– Moção de Pesar – Aos familiares da senhora Delourdes das Graças Mota, pelo seu falecimento ocorrido em 29 de julho de 2018.

– Indicação – Cobertura do estacionamento que fica na área de exames do Detran, no bairro Vila Silvéria.

– Indicação – Recapeamento asfáltico em todas as ruas do bairro Vila Silvéria.

– Indicação – Sinalização horizontal em todas as ruas do bairro Vila Silvéria, principalmente na área de exames do Detran.

– Indicação – Execução de recapeamento asfáltico em toda a extensão das ruas São Luiz e São Vicente, no Centro.

– Indicação – Melhor sinalização e fiscalização, por parte da Asttran, nos veículos de carga que trafegam pelas avenidas João Moreira Sales e Domingos Di Mambro com a avenida Pedro Honorato (Avenida Ecológica).

– Moção de Pesar – Aos familiares de José Eustáquio Araújo, pelo seu falecimento ocorrido em 13 de agosto de 2018. Esta moção também foi assinada pelo vereadores Luiz Carlos Bittencourt e José dos Reis de Paula (Zezinho).

Fárley Pereira de Aquino

O vereador Fárley parabenizou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural pela apresentação das máquinas para melhoria das estradas rurais, que se encontram em situação delicada. Ele lembrou a importância de preparar os operadores para cuidar e fazer bom uso desses modernos equipamentos. Ele também sugeriu a divulgação de um cronograma de melhorias nas estradas vicinais, para que os produtores possam se programar.

– Indicação – Alteração de funcionamento para quatro tempos dos semáforos instalados no cruzamento da avenida Getúlio Vargas com rua Presidente Olegário Maciel.

– Indicação – Recapeamento asfáltico em todas as ruas do Condomínio Monte Verde, nas proximidades da Capela Mártir Filomena.

– Indicação – Recapeamento asfáltico na rua Perdizes, nas proximidades do Cemitério das Paineiras.

Fernanda Castelha

A vereadora Fernanda apresentou as seguintes indicações sobre temas diversos.

– Indicação – À Asttran, que seja feito levantamento de todos os automóveis abandonados e sucateados nas ruas de Araxá, e posteriormente, lavradas notificações aos responsáveis para retirada.

– Indicação – Aos Correios para que a entrega de correspondências passe a ser feita regularmente no bairro Jardim das Primaveras 2.

– Indicação – Reforma da sede administrativa e das dependências do campo de futebol do Ferrocarril, no bairro Santa Maria.

– Indicação- Pavimentação asfáltica na rua dos Hibiscos, no bairro Parque das Flores.

– Indicação- Capina no canteiro central da avenida das Palmeiras, no bairro Parque das Flores.

– Indicação- Operação tapa-buracos na rua Ineias dos Santos, no bairro Lêda Barcelos.

– Indicação – Fiscalização no Centro Esportivo Nadyr Barcelos (Buracanã) para apurar irregularidades no uso do espaço público.

A parlamentar falou sobre o Projeto Castra Móvel Itinerante, que será realizado em Araxá entre os dias 27 e 30 agosto, pela ONG “Ajuda” de Juiz de Fora. A entidade percorre várias cidades mineiras estimulando o controle do número de animais de ruas.

Em dois dias, o gabinete da vereadora Fernanda Castelha recebeu 200 inscrições preenchendo todas as vagas disponíveis para a castração. Fernanda aproveitou para sugerir o fomento de parcerias por parte da Administração Pública para que um dia Araxá possa ter um projeto semelhante.

Roberto do Sindicato

O vereador Roberto reconheceu a relevância das novas obras, mas destacou a importância do cuidado com o patrimônio público já existente através da implantação de serviço de vigilância e manutenção dos espaços.

Com a proximidade do Dia de Finados (2 de Novembro), ele relembrou a necessidade de recapeamento das ruas Perdizes e Cassiano Lemos, próximo ao Cemitério das Paineiras. Roberto também solicitou capina no bairro Bela Vista que está com mato alto, apesar do período de seca.

O parlamentar chamou a atenção para a situação das entidades. Os funcionários do Cemei Vovó Sérgia estão com três meses de salários atrasados e não existe perspectiva para pagamento. A Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada), Asilo São Vicente, Lar Ebenézer, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Santa Casa, segundo o vereador, também perderam verbas e enfrentam dificuldades para manter o funcionamento.

– Indicação- Instalação de faixa de pedestres e quebra-molas na rua Joaquim Geraldo Filho.

Garrado

Último orador da tarde, o vereador Garrado também abordou o tema amplamente comentado pelos demais parlamentares: as obras em andamento e recém-inauguradas na cidade.

Ele também comentou reunião realizada com os agentes de saúde, classe com mais de 180 trabalhadores em Araxá. Garrado esclareceu a falsa notícia de interrupção de pagamento do incentivo recebido pela classe no mês de agosto. O vereador afirmou que, embora o Executivo não tenha obrigação de repassar esse benefício, ele será pago normalmente aos trabalhadores.

O parlamentar também falou sobre o repasse das verbas para os projetos das instituições aprovadas pelo Conselho do Idoso. Os contratos para repasse de R$ 4,5 milhões do Fundo do Idoso estão prontos e deverão ser assinados em breve. A verba será distribuída entre diversas instituições da cidade.