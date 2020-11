Detran-MG prorroga cadastramento para leilões de veículos em Araxá; confira todas as informações

Foto: Imagem ilustrativa

O Detran-MG prorrogou para quinta (19) o prazo de cadastramento de interessados em participar dos leilões que ocorrerão nos dias 30 de novembro e 1º e 2 de dezembro:

Via telefone e WhatsApp – (34) 3669-9939

São 1,9 mil veículos entre conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis que estão apreendidos nos pátios das empresas credenciadas. São automóveis, motos e veículos de cargas recolhidos em dez pátios, situados em Araxá (quatro), Ibiá, Nova Ponte (dois), Perdizes, Sacramento e Santa Juliana.

Estão disponíveis no site do Detran a relação e fotos dos veículos que serão leiloados nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro de 2020. Basta acessar e selecionar o link do pátio desejado.

Os leilões acontecem na Equoterapia Araxá – rua Maria Benedita de Jesus, 500, bairro Solaris.

Em decorrência da pandemia, o Detran-MG estabeleceu protocolo de segurança para realização do leilão presencial. Além das regras estabelecidas pelo órgão, a Comissão de Leilão ainda deverá ter que cumprir as exigências do Comitê de Araxá. Para evitar aglomerações, os pátios ficarão abertos por sete dias para visitação.

O Detran-MG não realiza leilões desde o mês de março, o último realizado em Araxá foi no segundo semestre de 2019. O Detran-MG não realiza leilões virtuais.