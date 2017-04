Dia Mundial da Saúde terá prevenção contra o câncer

O Dia Mundial da Saúde é comemorado anualmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sempre no dia 7 de abril. A data é celebrada desde 1950 e coincide com o aniversário da fundação da OMS em 1948.

Araxá terá uma programação especial para marcar o Dia Mundial da Saúde 2017. A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital Dr. Hélio Angotti de Uberaba, irá promover ações voltadas à prevenção do câncer.

Neste sábado, dia 8 de abril, das 7h às 17h serão realizados os seguintes atendimentos no Parque da Exposição Agenor Lemos:

Mama: agendamento de mamografia nas mulheres de 50 a 69 anos de idade.

Próstata: coleta de PSA nos homens de 50 a 80 anos de idade.

Pele: atendimento para pessoas com lesões na pele, feridas que não cicatrizam e pintas com bordas irregulares.

Também será disponibilizada unidade para realização de exames ginecológicos, agendados durante o evento.

O Secretário Municipal de Saúde, Alonso Garcia de Resende, afirma que a parceria é de suma importância para diagnósticos precoces de câncer de próstata, colo-uterino, mama e pele. Além disso, o evento atenderá toda a comunidade incluindo a população rural que está envolvida com a ExpoAraxá no Parque de Exposições.

“É uma parceria de Secretaria de Saúde, Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), Hospital Dr. Hélio Angotti e Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba (Arap). A Secretaria de Saúde vai participar com profissionais que farão a coleta e realização de exames. No local do evento, temos um público formado especificamente pela população rural, mas o atendimento abrange também moradores da área urbana. Uma vez feito o diagnóstico, os pacientes serão encaminhados direto para o hospital em Uberaba, então essa ação funciona como uma porta aberta para o tratamento”, destaca o secretário.