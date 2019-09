Dia Mundial do Turismo é lembrado pelos resultados positivos da Prefeitura

O Dia Mundial do Turismo e Dia Nacional do Turismólogo são comemorados no dia 27 de setembro. Em Araxá, a data é lembrada de forma muito positiva, uma vez que os eventos de fluxo turístico, a cada ano, movimentam ainda mais o trade. O Mapa do Turismo Brasileiro 2019-2021 foi apresentado em agosto e a cidade foi inserida após atender todos os critérios do Ministério do Turismo. A Administração Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas não tem medido esforços para atuar em todos os setores, medidas que contribuem para que o município se destaque como destino para o turismo de eventos. Além disso, a cidade está inserida em uma região que apresenta novos produtos tendo destaque no cenário nacional.

O secretário, Geraldo Lima Júnior, informa que todos os envolvidos com o setor como o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o Convention & Visitors Bureau e o Circuito Turístico Alta Mogiana podem comemorar cada conquista e projetar um futuro de sucesso. A cidade está toda revitalizada, reestruturada, o turista encontra apoio 24h na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), atendimento na Unisa, pode fazer lazer no Parque do Cristo que foi também revitalizado nesta administração. Ressaltou que do ponto de vista de segurança pública, Araxá está classificada entre as cidades mais pacíficas do Brasil, conta com 55 câmeras de videomonitoramento, as principais ruas e avenidas têm iluminação a led, o que permite aos araxaenses e visitantes transitarem pelas ruas à noite com mais segurança. Entre os atrativos históricos, está assegurada a reforma do Museu Dona Beja e em breve ele estará aberto à visitação. No aspecto de mobilidade urbana, algo que interessa não só aos araxaenses, mas também aos turistas, já estão sendo iniciadas as obras do viaduto da rua Uberaba, no cruzamento com a Avenida João Paulo II. Conta com inúmeros equipamentos turísticos além do maior destino que é a Estância Hidromineral do Barreiro. “Por ser uma cidade estruturada, atrai naturalmente de forma espontânea, eventos do Brasil inteiro, não oferecemos, os promotores escolhem Araxá. O município está bem cuidado, bonito, isso tudo é atração turística, enriquece a cidade e ela se torna cada vez mais atrativa para eventos que acontecem e vão continuar acontecendo com maior intensidade”, destacou o secretário.

Geraldo acrescenta que os desafios ainda são muitos como qualificação em serviços turísticos, promoção do destino turístico e entendimento da vocação turística, mas as oportunidades também são muitas, entre elas as parcerias com o setor privado, novos produtos com a região e aprovação de recursos junto aos órgãos oficiais. “A realidade é estimulante, o turismo é promissor. Parabéns a todos que estão engajados neste grande desafio que é fomentar o setor com hospitalidade, competência e qualidade. Feliz Dia Mundial do Turismo, Feliz Dia Nacional do Turismólogo”, finalizou.