Diário Oficial de Minas Gerais publica termo que assegura instalação do Posto Avançado de Coleta de Sangue em Araxá

Foi publicado nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial de Minas Gerais, o Termo de Cooperação nº 10/2025 entre a Fundação Hemominas e a Prefeitura de Araxá. O documento garante a instalação do Posto Avançado de Coleta de Sangue (PACE) no município.

O novo posto vai facilitar a vida dos moradores, que poderão doar sangue em Araxá sem precisar viajar para outras cidades. As doações vão reforçar os estoques da rede Hemominas, garantindo mais segurança para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos que dependem de transfusões.

Na prática, isso significa mais segurança para quem precisa de sangue. Com o PACE, os hospitais da cidade terão maior disponibilidade de bolsas para emergências, cirurgias e tratamentos, reduzindo o risco de falta e agilizando o atendimento em situações mais urgentes.

Segundo a publicação, não haverá repasse de dinheiro entre Prefeitura e Hemominas. Cada instituição será responsável pelas suas próprias despesas para manter o funcionamento do serviço.

O termo terá validade inicial de cinco anos e pode ser prorrogado por até dez, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

Para o prefeito Robson Magela, a conquista representa um grande avanço para Araxá. “A instalação do Posto Avançado de Coleta de Sangue é uma vitória para a nossa cidade. Estamos garantindo mais segurança para quem precisa de sangue e facilitando a vida de quem quer doar. Essa parceria vai salvar muitas vidas e mostra o compromisso da Prefeitura com a saúde pública”, destaca o prefeito.