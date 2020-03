Distribuidora Rio Branco doa 5 mil litros de álcool para produção de álcool gel e líquido 70%

A Distribuidora Rio Branco anunciou em meio ao enfretamento do novo coronavírus a doação de 5 mil litros de álcool para a transformação em álcool gel e líquido 70%.

Ao todo serão gerados 5300 litros de álcool 70% líquido e 500kg em gel tão imprescindíveis no atual contexto, devido a grande procura e o desabastecimento dos estoques. Toda a produção será destinada a entidades assistenciais e de saúde localizadas nas cidades de Araxá e Uberaba. De acordo com a distribuidora, milhares de pessoas serão diretamente beneficiadas.

A ação foi viabilizada através de parcerias de empresas que também buscavam uma alternativa para colaborar de forma adicional no combate a disseminação do vírus. A Uniube – Universidade de Uberaba, Kilimpo do Brasil e Dica Limpeza se disponibilizaram, contribuindo com a manipulação do álcool e envasamento das embalagens.

Em outra ação, os postos da Rede Rio Branco em Araxá – Águia III, Comboio e Deck – doaram 400 litros de diesel à Santa Casa, para manutenção dos geradores que atendem o centro cirúrgico e a UTI. Este gesto permitirá que não haja interferência no funcionamento destes importantes setores do hospital, favorecendo a todos os araxaenses. A Prymaxx com sede em Uberaba, uma empresa de equipamentos industriais para sistemas de envase do Brasil, doou centenas de embalagens novas para receber os produtos.

O maior número possível de hospitais e asilos serão contemplados. Em Araxá, a Santa Casa receberá doações e em Uberaba já estão confirmados os repasses para o Hospital Escola, São Marcos e também o Mário Palmério. As Prefeituras de ambas as cidades, por meio de suas secretarias de saúde têm sido um importante braço de escoamento e se voluntariaram a auxiliar na distribuição e logística.