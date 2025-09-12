Dois foragidos da Justiça são presos em Araxá em operações distintas da Polícia Militar

A Polícia Militar realizou, nesta quinta-feira (11), duas prisões de foragidos da Justiça em Araxá. As ocorrências aconteceram em diferentes bairros da cidade, em horários distintos, mas com o mesmo desfecho: a retirada de criminosos que estavam em débito com a lei das ruas.

Por volta das 12h, durante patrulhamento na rua João de Aguiar, no bairro Pão de Açúcar, militares abordaram um homem em atitude suspeita. Após consulta ao sistema, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. O foragido, de 44 anos, foi detido e conduzido ao delegado de plantão.

Mais tarde, às 17h, outra guarnição realizava patrulhamento na avenida Rosália Isaura de Araújo, no bairro Guilhermina Vieira Chaer, quando abordou outro indivíduo. Da mesma forma, a checagem apontou que havia mandado de prisão expedido contra ele. O homem, de 45 anos, também foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

As ações reforçam o trabalho da Polícia Militar em garantir a segurança da população, localizando e prendendo indivíduos procurados pela Justiça.