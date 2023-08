Dois homens são presos por porte ilegal de arma de fogo e consumo de drogas

A Polícia Militar prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo e consumo de drogas. A ocorrência foi registrada na noite de ontem (28), no bairro Pedro Azul. Os militares chegaram aos suspeitos após denúncia anônima.

O denunciante relatou que percebeu o condutor de um veículo Gol portando uma arma de fogo. Durante verificação, a guarnição visualizou o referido veículo com dois suspeitos. Os policiais realizaram a abordagem e localizaram um tablete médio de maconha, um tablete pequeno de maconha, uma espingarda escopeta calibre, um cartucho intacto e dois cartuchos deflagrados.

O condutor do veículo relatou, que por ter um desafeto, veio a efetuar um disparo em via pública próximo da residência da pessoa. Logo em seguida ele fugiu do local e pediu a um terceiro indivíduo que escondesse a arma.

Durante diligências na rua Cerejeiras no bairro PEP 12 foi localizado um Kadet. O carro é propriedade do terceiro envolvido. Após buscas foram localizados dois cartuchos intactos calibre 28 e uma espingarda de dois canos.

Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão ao condutor (27 anos) pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A PM também prendeu o passageiro (26 anos) por consumo de drogas.

A equipe policial iniciou o rastreamento na tentativa de localizar o terceiro envolvido, de 32 anos, porém sem êxito até o momento.