Dois homens são presos por roubo em estabelecimento na avenida Imbiara

Na madrugada de hoje (29), a Polícia Militar foi acionada para comparecer em um estabelecimento comercial na Avenida Imbiara, local em que havia ocorrido um disparo de alarme. No local, os militares cercaram a área e, após verificações, constataram que uma das portas de um estabelecimento vizinho apresentava sinais de arrombamento.

Diante do exposto, a guarnição policial, em diligências pelo local, localizou dois indivíduos que estavam agachados em um dos cômodos do estabelecimento. Eles estavam com uma corda, uma chave mixa, uma chave serra, uma escada articulada, uma lanterna pequena, uma mochila e um malote contendo certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ambos autores, de 32 e 23 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.