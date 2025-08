Dupla é presa após assalto a comércio no bairro Pedra Azul

Na manhã desta sexta-feira (1º), a Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de roubo a um estabelecimento comercial na rua Hélio Milagres, no bairro Pedra Azul, em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta das 7h.

De acordo com a PM, a proprietária do comércio, de 32 anos, contou que dois indivíduos entraram no local, baixaram as portas e, armados com uma faca, anunciaram o assalto. Eles levaram energéticos, cigarros e uma quantia em dinheiro, fugindo logo em seguida.

Durante as diligências, as equipes policiais localizaram os suspeitos, de 23 e 21 anos, e recuperaram as mercadorias roubadas. Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados ao delegado de plantão.