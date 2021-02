Dupla é presa pela PM com tablete de maconha na BR-262

Na noite de ontem (22), durante patrulhamento na rodovia BR-262, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A PM abordou um veículo Gol com placa de Uberaba em um posto de combustível. Durante a abordagem, foi localizado com o condutor, de 33 anos, certa quantia em dinheiro e um tablete médio de maconha.

Com o passageiro, de 28 anos, também foi localizada certa quantia em dinheiro. Os dois autores já possuem passagens policiais e não souberam informar a origem lícita do dinheiro.

Durante buscas no veículo foram localizadas uma balança de precisão com resquícios de maconha e uma lista de anotações referente ao tráfico de drogas. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante aos autores pelo crime de tráfico de drogas.

O veículo utilizado no transporte foi apreendido, juntamente com demais materiais, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.