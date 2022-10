Editais da Lei Calmon Barreto 2 seguem com inscrições abertas até 31 de outubro

Os editais (003 e 004) da Lei Municipal Calmon Barreto 2 seguem abertos para entrega de projetos até o dia 31 de outubro, às 17h. Já o Cadastro de Agente Cultural, pré-requisito para a participação na lei, deve ser feito ou atualizado até às 17h da próxima sexta-feira, 21 de outubro.

O Cadastro de Agente Cultural e ambos os editais estão disponíveis no site da Fundação Cultural Calmon Barreto ( www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br ). Eles são voltados a todas as artes integradas. Nesta etapa da lei, R$ 96.000 serão distribuídos à classe artística de Araxá. Os projetos aprovados se apresentarão nas festividades da 2ª edição do evento ‘Neste Natal Seja Luz’.

O edital 003 abrange as categorias de projetos coletivos/banda/grupos, com a premiação de 12 propostas que receberão o incentivo de R$ 6.000 cada. Já o edital 004 vai premiar oito propostas na categoria de projetos solo/dupla, com o valor unitário de R$ 3.000.

É necessário ler com atenção todas as informações dispostas nos documentos. Dúvidas devem ser esclarecidas pelo e-mail: ( [email protected] ).