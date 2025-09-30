Educação, saúde e causa animal pautam discursos na 34ª Reunião Ordinária da Câmara de Araxá

A Câmara Municipal de Araxá realizou, na tarde desta terça-feira (30), a última Reunião Ordinária do mês de setembro. Os vereadores que usaram a tribuna durante a 34ª sessão ordinária foram: Professor Jales, Alexandre Irmãos Paula, Fernanda Castelha e Chicão Jesus Te Ama.

Na reunião, os parlamentares apresentaram propostas que abrangem saúde, educação, infraestrutura e bem-estar da população. O Professor Jales destacou conquistas para a saúde e educação, além de criticar falhas da Copasa e da Cemig. Alexandre Irmãos Paula sugeriu melhorias em praças, iluminação e áreas verdes e propôs o programa “Yoga na Rede Pública Municipal”. Fernanda Castelha pautou a preservação do patrimônio histórico e a causa animal, reforçando a necessidade de soluções para imóveis abandonados, destinação de animais mortos e ampliação da vacinação, celebrando também a implantação do Posto Avançado de Coleta Externa de Sangue (PACE), em parceria com a Hemominas. Já Chicão Jesus Te Ama solicitou a revitalização de praças, o recapeamento de vias, medidas de segurança no trânsito e o combate ao descarte irregular de resíduos, defendendo ações que elevem a qualidade de vida da comunidade.

Nenhum projeto foi apreciado durante a sessão.

Tribuna:

Professor Jales

O vereador Professor Jales foi o primeiro orador da tarde. Ele destacou avanços e apresentou propostas em defesa da saúde, da educação e da transparência na gestão pública. O parlamentar comemorou a chegada de R$ 100 mil em emenda parlamentar destinada ao Fundo Municipal de Saúde para custeio da Atenção Primária, recurso viabilizado pelo deputado federal Miguel Ângelo. Na área da educação, celebrou a concessão de gratificação de 20% a vice-diretores e coordenadores da rede municipal, reivindicação que acompanha desde o início do seu mandato.

O vereador também apresentou um conjunto de indicações e projetos voltados à valorização dos profissionais da educação, como a extensão de gratificações a professores contratados em exercício na zona rural, a revisão de dispositivos legais que restringem direitos de servidores em estágio probatório e a criação de uma tabela de vencimentos mais transparente para docentes. Entre as proposições legislativas, destacou o projeto de lei que garante meia-entrada em atividades culturais, esportivas e de lazer para professores da rede pública e privada. Além disso, protocolou projetos que instituem a Política Municipal da Juventude e a obrigatoriedade de grêmios estudantis nos anos finais do ensino fundamental, reforçando o protagonismo juvenil e a gestão democrática.

Outro ponto abordado pelo vereador foi a fiscalização do uso dos recursos públicos. Ele protocolou requerimentos pedindo esclarecimentos sobre a contratação de um escritório de advocacia pela Prefeitura, no valor de R$ 480 mil, e sobre a aplicação dos recursos do Fundeb em 2021. Jales também levou demandas da comunidade, como a construção e revitalização de praças e melhorias em escolas. Encerrando o discurso, criticou as constantes falhas nos serviços da Copasa e da Cemig em Araxá, cobrando investimentos e soluções efetivas.

Alexandre Irmãos Paula

O vereador Alexandre apresentou uma série de indicações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população. Entre os pedidos estão o cercamento das “matinhas” dos bairros Abolição e Francisco Duarte, medida que busca coibir o descarte irregular de lixo e promover a preservação ambiental , além de melhorias na Praça Fausto Barbosa, próxima à Escola Armando Santos, incluindo revisão elétrica e instalação de iluminação em LED. O parlamentar também solicitou a troca de lâmpadas em diversas ruas do Residencial Vila das Artes, atendendo a uma demanda dos moradores por mais segurança e bem-estar.

Outro destaque foi a indicação para a criação do programa “Yoga na Rede Pública Municipal”. A proposta prevê aulas gratuitas ministradas por profissionais qualificados em escolas, unidades de saúde e praças públicas, com foco no bem-estar físico, mental e emocional dos cidadãos. O objetivo é prevenir transtornos como estresse, ansiedade e depressão, além de incentivar práticas integrativas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Alexandre ressaltou que a adoção de políticas inovadoras como essa reforça o compromisso do município com o cuidado integral e humanizado da saúde.

Além das indicações, o vereador apresentou uma Moção de Reconhecimento e Aplausos ao grupo responsável pela “Jantinha Solidária”, iniciativa que oferece refeições e acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto, realizado de forma voluntária e com apoio de doações, tem se tornado referência em solidariedade e cidadania, ao levar não apenas alimento, mas também escuta, afeto e dignidade aos mais necessitados.

Fernanda Castelha

A vereadora Fernanda Castelha apresentou requerimentos e indicações que abordam desde a preservação do patrimônio histórico até melhorias na saúde pública e na causa animal. Entre os pedidos, destacou-se a cobrança de informações ao Executivo sobre os imóveis do Cineteatro Brasil e do antigo Banco Nacional, ambos em estado de abandono no centro de Araxá. A parlamentar reforçou que a falta de avanços nos processos de desapropriação e utilização desses espaços compromete a segurança da população e a preservação da memória cultural da cidade.

Outro tema de grande relevância foi a destinação de animais mortos no município. Fernanda solicitou esclarecimentos sobre alternativas ao descarte atualmente realizado no aterro sanitário, como parcerias público-privadas, envio a crematórios privados ou até mesmo a criação de um Cemitério Pet Comunitário. Também apresentou indicações para modernizar o cadastro de castrações de cães e gatos, por meio de plataformas digitais como o GOV.BR, além de cobrar a criação do cargo de Médico Responsável Técnico (RT) para que o Vacimóvel finalmente entre em operação, ampliando a cobertura vacinal em Araxá.

Fernanda também trouxe atualizações importantes para a área da saúde. Ela comemorou os avanços na implantação do Posto Avançado de Coleta Externa de Sangue (PACE), que será instalado em imóvel novo na Avenida Dâmaso Drumond, fruto de parceria entre a Prefeitura e a Fundação Hemominas. Por outro lado, alertou para os riscos da baixa adesão à Campanha de Vacinação Antirrábica, lembrando que a raiva é uma doença grave e fatal. A vereadora fez um apelo para que os tutores levem seus animais no próximo dia 4 de outubro, durante o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa, garantindo a imunização e protegendo a saúde coletiva da cidade.

Chicão Jesus Te Ama

O vereador Chicão apresentou uma série de indicações voltadas para melhorias na infraestrutura urbana, segurança no trânsito e revitalização de espaços públicos em diferentes regiões de Araxá. Entre os pedidos está a recuperação da Praça José Hermógenes da Silva, conhecida como Praça do Urubas, que se encontra deteriorada e sem equipamentos adequados. O parlamentar destacou a necessidade de revitalização do espaço, com a instalação de academia ao ar livre, estimulando a prática de atividades físicas e a convivência da comunidade. Outro pedido semelhante foi feito para a praça localizada no Bairro Jardim Natália, que também deverá receber revitalização e instalação de academia ao ar livre.

Na área de mobilidade urbana, Chicão indicou a necessidade de recapeamento e melhorias em importantes vias da cidade, como a Avenida Ananias Teixeira de Aguiar, a Rua Caçulinha dos Anjos (Bairro Fertiza), a Rua M (Bairro Pedra Azul) e a Rua Lídia Vale Cardoso (Bairro Boa Vista). Também solicitou pavimentação para as ruas do Chacreamento Via Verde e manutenção da estrada de terra no final da Rua Waldomiro Lemos Guimarães, que dá acesso a diversas chácaras no Bairro Pão de Açúcar. Segundo ele, esses locais apresentam condições críticas, com buracos, alagamentos e dificuldades de tráfego, prejudicando motoristas, pedestres e moradores.

Preocupado com a segurança no trânsito, o vereador pediu a instalação de um redutor de velocidade na Rua Orcalino José Carneiro, no Bairro Pão de Açúcar, onde o fluxo intenso de veículos gera riscos para crianças que brincam na região. Também solicitou a colocação de uma faixa elevada em frente ao Supermercado Barbosão, na Avenida Valdomira Lemos Guimarães, para proteger pedestres, especialmente idosos e crianças. Além disso, Chicão alertou para o descarte irregular de resíduos na estrada da Copasa, pedindo ações conjuntas das secretarias competentes para combater a degradação ambiental e os riscos à saúde pública.