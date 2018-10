Egresso do Uniaraxá recebe prêmio Educador Nota 10 com o projeto “DesbravandoTRI”

Egresso do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), Daniel Alencar, recebeu recentemente o Prêmio Educador Nota 10, com o Projeto “DesbravandoTRI”; por ele desenvolvido.

O Prêmio Educador Nota 10 – criado em 1998, pela Fundação Victor Civita – reconhece professores da Educação Infantil ao Ensino Médio, que realizam trabalhos e projetos, voltados à aprendizagem de crianças e jovens, por meio de ideias simples e corajosas. Em 2018, mais de 4 mil projetos foram inscritos; entre eles, o “DesbravandoTRI”, do Professor Daniel Alencar, que, atualmente, atua na Escola Estadual Armando Santos, em Araxá.

O Egresso Daniel concluiu o Curso de Educação Física em 2013; e, teve a ideia de desenvolver um projeto para crianças e jovens, que unisse três modalidades desportivas – Natação, Ciclismo e Corrida. Dessa ideia, surgiu o Projeto “DesbravandoTRI – Escola Araxaense de Triathlon”, em abril de 2017; cujo objetivo era atender estudantes, devidamente, matriculados e assíduos no Ensino Fundamental e Médio, com faixa etária de 11 a 17 anos.

Atualmente, as atividades do Projeto acontecem na Academia Mergulho Sport Center IV – Centro de Treinamento Natação Máxima, em parceria com a Escola Estadual Armando Santos. Para Daniel, receber o Prêmio Educador Nota 10 trata-se de uma experiência importante para sua carreira como professor. “Fiquei totalmente feliz; sentindo-me abençoado e um ótimo profissional; pois, esse prêmio reconhece os melhores projetos educativos de professores da Educação Infantil ao Ensino Médio; e, também, os melhores projetos de gestores escolares de todo o país, das escolas públicas e privadas”, conta.

Para o Educador, os conhecimentos construídos, durante o Curso de Educação Física, no Uniaraxá, foram cruciais para o trabalho que desenvolve, atualmente, junto às crianças e aos jovens. “Hoje, vejo a importância de ter feito o Curso presencial, entre os anos de 2010 e 2013; pois, a Instituição de Ensino Superior, pelos seus capacitados professores, contribuiu para a minha base profissional. Hoje, com tudo que já conquistei, posso avaliar, com nota 10, todo o conhecimento, gerado durante a Graduação. Com certeza, o Curso de Educação Física foi a base do meu sucesso profissional”, compartilha.