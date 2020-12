Eleitos para Legislatura 2021/24 são Diplomados no Plenário

A Câmara Municipal realizou, nesta quinta-feira (17/12), Reunião Solene para Diplomação de Prefeito, Vice e Vereadores dos municípios de Araxá e Tapira. A Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo.

A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.

A Mesa de Honra foi composta pelo Dr. Renato Zupo, Juiz titular da 17ª Zona Eleitoral de Araxá; Dr. Fábio Soares Valera, Promotor de Justiça Oficiante perante a 17ª Zona Eleitoral; Dr. José Aparecido Fausto de Oliveira, Juiz Diretor do Foro da Comarca de Araxá; Prefeito Aracely de Paula; Deputado Estadual Bosco; Vereador Raphael Rios, representando o Presidente do Legislativo Araxaense, Vereador Roberto do Sindicato; e pelo Presidente da Câmara Municipal de Tapira, Vereador José Batista Rosa.

O evento foi realizado sem a presença do público externo, familiares dos eleitos e assessores, respeitando normas de distanciamento social em razão da pandemia. A sessão pôde ser acompanhada ao vivo e em alta definição no Canal da Câmara no YouTube. O mesmo expediente será adotado na Cerimônia de Posse dos eleitos para a Legislatura Araxaense, no dia 01/01/2021 (sexta-feira), às 18h.

Vereadores Eleitos em Araxá:

Raphael Rios (Cidadania) – 2.051 votos – 3,82%; Fernanda Castelha (PMN) – 1.284 votos – 2,39%; Bosco Junior (Avante) – 1.213 votos – 2,26%; Valtinho da Farmácia (PP) – 1.051 votos – 1,96%; Wellington da Bit (PSD) – 954 votos – 1,78%; Dr Zidane (PP) – 929 votos – 1,73%; Dirley da Escolinha (PROS) – 865 votos – 1,61%; Alexandre Irmãos Paula (PL) – 824 votos – 1,53%; Pastor Moacir Santos (Republicanos) – 787 votos – 1,47%; Luiz Carlos (PSL) – 758 votos – 1,41%; Joao Veras (PSD) – 748 votos – 1,39%; Wagner Cruz (DEM) – 737 votos – 1,37%; Professora Leni Nobre (PT) – 480 votos – 0,89%; Evaldo do Ferrocarril (PV) – 469 votos – 0,87%; Maristela Dutra (Patriota) – 394 votos – 0,73%.

Prefeito

Robson Magela (Cidadania)

Vice-Prefeito

Mauro Chaves (Republicanos)

Vereadores Eleitos em Tapira

Kaká (MDB) – 408 votos – 10,18%; Leandro do Jamil (Avante) – 251 votos – 6,26%; Nivaldo do Lavater (MDB) – 246 votos – 6,14%; Elizeu Lourenço (PTB) – 220 votos – 5,49%; Elaine Peres (Avante) – 185 votos – 4,62%; Samuel do Zé Nogueira (PTB) – 176 votos – 4,39%; Alexandre Jose (DEM) – 152 votos – 3,79%; Admilson Beiçudo (MDB) – 142 votos – 3,54%; Neylson (Avante) – 131 votos – 3,27%.

Prefeita

Maura do Barroso (MDB)

Vice-Prefeito

Jamil (Avante)