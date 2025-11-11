Em Araxá, Polícia prende foragido da Justiça durante patrulhamento no bairro Morada do Sol

Na noite de segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a Polícia Militar de Araxá prendeu um homem de 67 anos que estava foragido da Justiça. A ação ocorreu por volta das 22 horas, durante patrulhamento na rua Lauro Valeriano Rodrigues, no bairro Morada do Sol.

De acordo com as informações repassadas pela corporação, os policiais abordaram o suspeito em atitude suspeita. Após consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome.

O homem foi imediatamente detido e encaminhado ao delegado de plantão para as demais providências legais. A Polícia Militar reforça que a atuação constante nas ruas tem contribuído para a prisão de pessoas com pendências judiciais e para o aumento da sensação de segurança na cidade.